失智新藥納健保 健保署年底前討論

衛福部食藥署核准兩款失智症藥物，其中一款預計今抵台，分別在亞東醫院、台北市一森診所施打。因新藥醫療超過百萬，衛福部健保署長石崇良昨指出，其中一款藥物已提出健保給付申請，正評估中，最快年底有機會進入討論階段。

食藥署今年核可美國與日本合作研發的「樂意保」（ＬＥＱＥＭＢＩ）、美國禮來藥廠研發的「欣智樂」（ＫＩＳＵＮＬＡ）兩款針劑，皆適合早期輕度認知障礙「阿茲海默症型」失智症患者使用，分別有助延緩病程百分之廿六和百分之卅五，但需持續使用一年以上才有成效，一年需自費超過百萬元。

石崇良表示，衛福部食藥署目前核准兩款失智症藥物，其中一款已提出健保給付申請，現在正準備進行醫療科技評估（ＨＴＡ）。