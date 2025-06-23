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石崇良談恩師林芳郁：他是第一位看急診的教授

聯合報／ 記者陳雨鑫林琮恩李青縈／台北報導
健保署長石崇良出席《謝謝你留下來陪我》新書發表，林芳郁一直是他的良師，他希望師母可以代替老師，給他一個擁抱，林靜芸起身向前給了一個大大的擁抱，氣氛感人。記者葉信菉／攝影
健保署長石崇良出席《謝謝你留下來陪我》新書發表，林芳郁一直是他的良師，他希望師母可以代替老師，給他一個擁抱，林靜芸起身向前給了一個大大的擁抱，氣氛感人。記者葉信菉／攝影

林芳郁教授醫學教育衛生基金會」昨成立，受過林芳郁提攜的健保署長石崇良，以及台大院長吳明賢、北榮院長陳威明、亞東院長邱冠明、關渡醫院院長陳亮恭等人出席。愛看武俠小說的吳明賢形容林芳郁、林靜芸為現代版的郭靖和黃蓉，愛的故事為大家帶來勇氣。

石崇良是林芳郁時任衛生署長時，唯一從台大帶至衛生署的部屬，而這也改變了石崇良的人生。當時林芳郁力推主治醫師在急診第一線看診，而林就是第一位在急診看病的教授。

石崇良表示，林芳郁擔任衛生署長因三聚氫胺事件下台，林芳郁要求他繼續留在衛生署醫事司，完成醫院評鑑改革、建立醫界不責難文化、健保改革。

石崇良指出，每次請教老師問題時，回應總是五個字「你做得很好」，並給一個大擁抱。昨天林芳郁未在現場，林靜芸現場起身向前給了一個大大的擁抱，拍著他背說「你做得很好」，氣氛感人。

吳明賢稱林芳郁為「現代的今之古人、文藝復興人」，形容這場新書發表，有如靈魂修復工程，希望社會多點正面的示範。

陳威明表示，林院長引進北榮第一台達文西，拍板設立重粒子設備，且籌設新門診及醫療大樓，造福眾多患者。

邱冠明也是林芳郁的弟子，他說，很想告訴老師，「謝謝你讓我陪著你退休」。他也是失智照顧的家屬，希望新書讓社會大眾更能理解被照顧者，共情照顧者。

中研院士、台大醫學院教授陳培哲說，林芳郁接任衛生署長後，爆發三聚氫胺毒奶粉事件，堅持科學專業，最後辭職下台，林院長個子雖高，但從不彎腰駝背，而是挺直腰桿，為醫界罕見典範。

林芳郁 失智症

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