謝謝你留下來陪我／衛福部長邱泰源：林芳郁改革做這事

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、國內第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸今天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

同時林靜芸也發表「謝謝你留下來陪我」新書，說明她的恩愛伴侶林芳郁罹患失智症。希望以兩人作為醫界老兵的身分，及親身的經歷，讓國人更瞭解失智症，並為照顧者帶去鼓勵與祝福。

衛福部長邱泰源說，失智症患者需要社會給予更多的關懷，醫療方面則希望早期發現，加以預防，面對失智症照顧，衛福部於長照計畫3.0已納入50歲以下失智症患者，提供必要的照顧及協助，如醫院的失智症共同照護中心、社區失智據點都會加強能量來照顧。

邱泰源說，林芳郁老師 是他最尊敬的一個老師，比較密切的關係是，從921地震以後 他當時擔任台大醫院副院長，那他擔任竹山醫療重建指揮官，需要台大醫院的醫護同仁協助，林芳郁不但跟他一起到災區，甚至在第一時間到受損的社區醫院地下室「那個是有點危險」，並一起討論災區重建，就覺得說，林芳郁對災民的照顧、用心，非常的令人感動。

隨後在桃芝風災時，我們也需要台大醫護人力，林芳郁說沒問題，「我要多少，他就派多少」，但那是很危險的，因為要坐直升機到深山裡面去救護。

邱泰源指出，林芳郁很重要的特點是非常有愛心，有一次在台大醫院職工座談時，護理人員提出，現在醫師碰到末期的病人都不曉得怎麼照顧，所以壓力都在護理同仁，林芳郁聽到後，馬上和他討論。

邱泰源說，從此所有台大醫院的住院醫師，這三、五年的訓練當中，一定要完成16個小時的安寧緩和醫療訓練，這在醫療訓練裡非常具有突破性，讓醫師將來面對重病、末期的病人知道如何照顧，這是林芳郁對醫療界非常重要的一個貢獻。

過去醫師公會領導比較混亂，邱泰源說，民國94年時，林芳郁以台大院長的身份，派出台大的教授到台北市醫師公會擔任重要的幹部，從此把台北醫師公會，甚至是全國醫師公會 都變成更加的專業，為堅持民眾健康為第一的一個公會體系。

邱泰源說，這也是他20年來，一直投入醫師公會秉承著林芳郁院長的一個初心，希望幫台灣建立一個更好的醫療工作環境，照顧人民健康。

對於，明天立法院將審查博愛座更名為優先席。邱泰源說，衛福部絕對支援交通部的設計，特別是在把博愛座擴大為優先席，這更加能代表社會愛與包容的一個現象，優先席就是給有需要的人去坐，這是台灣愛與關懷的一個美好的風景。