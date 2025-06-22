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搶救外科人力荒 林靜芸籲助年輕醫扎根困難科別

中央社／ 台北22日電

「直美潮」成為醫界難以忽視的現象，看在國內首名女外科醫師、整形名醫林靜芸眼中滿是感慨，呼籲企業與民間力量積極參與，協助年輕醫師扎根困難科別，共同守住醫療防線。

困難科別對年輕醫師不具吸引力，出現「直美潮」，醫師完成學士後醫學訓練（PGY）後，放棄專科醫師訓練，直接至醫美診所任職，台大醫院院長吳明賢等人陸續提出擔憂，近期急診醫師斷崖式流失、神經內科醫師招募困難前線苦撐等，都是台灣醫療體系崩壞的警示。

面對「直美」現象，林靜芸今天在「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立儀式說，這在當年是難以想像的事，總是很感嘆，當年想留在醫學中心，卻因懷孕而離開，現在應該去改善現狀，不能僅仰賴健保制度，鼓勵企業民間投身。

台大醫院外科部主任陳晉興說，雖然醫院資源豐富，但在分配上必須非常公平，要把錢用在刀口上，外科、小兒科，以及內科、外科、婦產科、兒科和急診科等，確實都相對弱勢。以外科為例，每年100多名住院醫師僅10人可出國進修，其餘只能繼續在醫院辛勤工作、累積經驗。

「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」因此誕生，今天舉行成立儀式。林芳郁的妻子林靜芸說，林芳郁2021年在亞東醫院退休，因失智症無法回台大醫院圓育才夢想。她在照顧之餘，一心想替丈夫完成願望，選擇在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師養成教育。

75歲的林芳郁是國內心臟外科權威、前衛生署長，更曾任台大醫院、台北榮民總醫院、亞東醫院等3大醫學中心院長。林靜芸說，當初林芳郁任職台大醫院急診科主任，她出席活動被一群急診醫師圍住感謝師母捐款，才知道林芳郁時常拿私房錢貼補。

林靜芸表示，林芳郁任職榮總院長期間，夫妻倆灌醉企業家尹衍樑，微醺的尹衍樑得知醫界神鵰俠侶只是希望獲得一筆捐款，鼓勵年輕醫師出國進修。尹衍樑當下直呼，「為了這種事，你們不用特地灌醉我」，一口氣答應下，捐出新台幣2億多元。

從亞東醫院院長退休之後，林芳郁的心願是替母校台大外科做相同的事情。「我真的很擔心。」林靜芸說，這次還特別告訴他不要拿家裡的錢，林芳郁一句話也沒說，沒答應也沒拒絕，雖然他生病了，但「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」將會幫助他圓夢。

林芳郁是國際醫界公認心律不整手術權威，也是建立急診制度的推手，台大醫院心臟血管外科主任虞希禹是林芳郁的學生，他說，當前外科人力短缺、後繼無人之際，基金會若能支持年輕醫師出國進修，無疑將為外科這個領域注入希望，也讓所有外科的學長與後輩們感到欣慰與鼓舞。

林芳郁 失智症

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