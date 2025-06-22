林芳郁罹失智症妻子林靜芸出書 發揮長照光明面

「我先生（林芳郁）的失智已經逐漸緩解，出書是希望讓更多人知道如何照顧失智症病友！」前衛生署長林芳郁的妻子、同為醫師的林靜芸22日舉行新書發表會，並宣布成立基金會，盼資助外科醫師出國進修，她在現場哽咽說不出話。前下屬、健保署長石崇良則送上溫暖擁抱與安慰。

長照需外部助力

林靜芸22日於台大醫學院舉行新書「謝謝你留下來陪我」的發表會，書中描寫她照顧罹患失智症5年的林芳郁心路歷程。現場包括衛福部長邱泰源、台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明與亞東醫院院長邱冠明，以及台大外科部主任陳晉興、心臟外科主任虞希禹等重量級醫界人士，還有約1百多位醫師與好友都到現場致意，顯示兩夫婦的好人緣。

現場也撥放由林靜芸錄製的影片，她在影片中嘆說，得知林芳郁罹患失智時，她完全無法呼吸，林芳郁不只有褥瘡、腎功能問題，且在她照護後完全不記得發生什麼事情，她感覺就像困在長照的黑暗中，但經過治療方式改變，更多外在助力的加入下，褥瘡、腎功能都有改善，「老公有時候還會偷偷親我。」

辭職前仍心念改革

「牌是上帝發的，但是由我們決定怎麼玩！」林靜芸上台時一度說不出話來，現場也響起如雷掌聲表示鼓勵。她表示，近日對外透露林芳郁失智5年，其實是舊新聞，她應該說「林芳郁正逐步康復中。」。林靜芸強調，近來包括演員秦漢演的網路劇，大多仍強調長照的絕望與黑暗面，因此她希望透過寫書，發覺長照過程的光亮面。

石崇良則說，林芳郁過去的招牌口頭禪就是「你做得很好」，並給同仁或病友給上溫暖的擁抱，因此他現場也擁抱師母向其致意。他強調，林芳郁擔任衛生署長雖然很快就因故辭職，但走之前還特別叮嚀希望改革醫院評鑑、強化醫療事故調處與通報，還有健保改革，顯示他非常謹慎的思考。

台北榮總院長陳威明形容林芳郁是「對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真」，並希望透過此書，讓社會對失智與長照有更多關懷；心臟外科主任虞希禹則說，林芳郁在心臟瓣膜整形、心律不整手術都有重要貢獻，且對病友非常有耐心，也感謝林靜芸成立基金會，讓盼藉此培育更多外科人力。

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