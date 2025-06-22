聽新聞
0:00 / 0:00
謝謝你留下來陪我／林靜芸曾懷疑林芳郁被外星人入侵！
「公開林芳郁的病情，並不是容易的決定，我掙扎了很久，甚至在出書前二周都不願意在書封放上失智這二個字。」整型外科醫師林靜芸說，這5年來，確實走的很辛苦，尤其是一開始不曉得到底是什麼病，我講的話他聽不懂，有什麼狀況也沒辦法了解，整天跟在他後面卻幫不上忙，行為跟之前不一樣。
林靜芸表示，曾氣到罵他是不是被外星人入侵，到底把我先生藏到哪裡去，趕快還我。失智症的認知行為問題，導致原本相愛的情人，互惹雙方生氣，整天在在屋子裡追來追去。甚至，原本很常一起到大安森林公園走路，有一次他自己走了13圈還不肯回來。
林靜芸回想，這不是失智症常見的「遊走」行為，而是他很努力用另一種的方法想回到正常的星球，應該是想回來找我。「要不要公開病情，我想了很久，就醫一開始給的診斷是焦慮，第二次是廣場恐慌症，後來確認是失智，很揪心。」
林靜芸說，看到他身上的褥瘡，心裡十分難過，褥瘡代表死亡率很高。「林芳郁是我身上的一塊肉」，想了很久，決定坦白是為了跟其他照顧者分享，而媒體報導後，最大受益者是我自己，這幾天很多人給予溫暖，病情公開後很多問題都有解，包括之前一直不知道去哪裡治療牙齒，有牙科醫師說可以找他做牙齒......
很多有名的人、醫師家屬都面臨失智，林靜芸認為，以前林芳郁做了什麼事，都會討論公開事實並沒有什麼可怕，現在可以感受到這種坦然心情。反而是女兒林之昀一開始無法接受父親失智，埋怨是我沒照顧好，後來釋懷了，也會安排每周固定一天回家吃飯、陪伴。
林靜芸認為，林芳郁一生救治病人，堅持做對的事，應會希望以自己為例，讓國人更重視失智症。「這件事讓我從挫敗中學習照顧，學習正視疾病，並找到心中的愛與希望。」她希望，這本書能讓所有照顧者因此獲得勇氣與盼望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言