謝謝你留下來陪我／石崇良請師母代替林芳郁給他一個擁抱

心臟外科權威林芳郁罹患失智症，其妻子、整形外科名醫林靜芸今發表新書《謝謝你留下來陪我》，以及成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，健保署署長石崇良今出席現場，指出過去曾被林芳郁叫進辦公室，以為他是要選女婿，結果是關心他薪資夠不夠用，因為台大醫師薪水不高，且他準備推動主治醫師於急診第一線看診，而林芳郁醫師也是第一位在急診看病的教授。

石崇良表示，《謝謝你留下來陪我》這本書中的第108頁到115頁是他寫的，而他特別要提及書中沒寫的部分，1997年他開始在台大急診部任職，1998年他第一次被林芳郁叫進辦公室中，林一開頭就先問他「你爸爸是在做什麼的？」石崇良心想「林教授在挑女婿了…但我去年才剛剛完婚。」，原來林教授想提拔他成為主治醫師，但是擔心台大醫院的薪資跟外面工作不能比，才問他「爸爸做什麼？」，是不是需要扛家計？當時他心想，林教授真的是一位非常貼心的人。

不過，下一秒林芳郁馬上告訴他，他想提拔石崇良成為主治醫師，但同步希望推動「主治醫師在第一線急診工作」。林芳郁認為，在台大急診的患者都是最複雜、資訊最少的患者，也最困難治療，過去都由最菜的住院醫師處置，因此希望主治醫師能擔負起急診工作，而他自己也是第一位親自在急診看診的教授。

石崇良說，他第二次被林芳郁叫進辦公室，是林芳郁擔任衛生署長因為三聚氫胺事件下台，當時為了平息止血，林芳郁準備回台大醫院。那時他把石崇良叫進辦公室，石崇良本來要跟著林芳郁回台大，但林芳郁請他留下來。告訴他必須要留下來做一些事，第一個是醫院評鑑的改革、第二是建立醫界的不責難文化、第三是改革健保。

他說，林芳郁所提及的所有事情都是在過往好幾年前就看見問題，像是健保改革，現在來看雖然晚了，但他接任健保署長後，耳邊響起的就是林院長當時叮囑他的「健保要趕快改革」。

石崇良說，林芳郁一直是他的良師，很多問題私下都會向他請教，而林芳郁每一次都給他同一個回應「你做得很好」同時給他一個擁抱。

石崇良說，今天林芳郁在家中看直播，他希望師母可以代替院長，給他一個擁抱，林靜芸今天在現場也給石崇良一個擁抱，並拍著他的背說「你做得很好」，現場氣氛感人，許多參與者忍不住默默拭淚。