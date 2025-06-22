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謝謝你留下來陪我／陳威明：林芳郁在最低潮時鼓勵他

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北榮總院長陳威明用「中台四箴行」對上以敬、對下以慈，對人以和，對事以真，來形容林芳郁。記者葉信菉／攝影
台北榮總院長陳威明用「中台四箴行」對上以敬、對下以慈，對人以和，對事以真，來形容林芳郁。記者葉信菉／攝影

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、整形外科醫師林靜芸，由名醫變身照顧者，今舉行「謝謝你留下來陪我」新書發表會。台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明出席，陪同林靜芸一同宣布「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立，協助外科醫師養成教育及進修。

陳威明表示，今天與會的三位院長，分別是台大醫院的吳明賢院長、亞東醫院的院長邱冠明，加上他，三人的名字都有「明」這個字，他們三人就是三「明」主義，三「明」主義對於林芳郁院長的敬意是明白且明確。

陳威明說，他很榮幸曾擔任過林芳郁院長的部屬六年，林芳郁在擔任北榮院長的任內，真的是拚命在做，不僅引進北榮的第一台達文西，也拍板設立重粒子，並決定要建設新醫療跟新門診大樓。重粒子治療在六月底就會超過五百例的患者，當然要損益兩平是不可能，只是對於人命是無價的。

陳威明說，台大醫院與北榮過去是相互沒有交集，但因為林芳郁院長的關係，感情變得水火交融，像是他昨天與今天接連參加台大醫院醫師的兒女嫁娶儀式，兩院的感情持續，林芳郁讓台大與北榮，可以一個在南、一個在北，共同守護國人的健康。

陳威明說，他個人對於林芳郁是相當尊敬的，林芳郁在他的心中，可以用「中台四箴行」形容，對上以敬、對下以慈，對人以和，對事以真。林芳郁對於同仁沒有苛責只有鼓勵，看到他就像是自己的大家長。

陳威明說，他最記得林芳郁在他最失意的時候，林芳郁紅著眼眶鼓勵他，他真誠地說「我真的很喜歡他」，《謝謝你留下來陪我》這本書，他認為紙短情長，光是他個人對於林芳郁的感謝，想描述都描述不完了，他很希望林靜芸師母的這一本書，有洪淑惠、聯合報的參與，可以讓失智者、失智照顧者獲得更多的支持與關心，也希望上社會更重視失智症這件事。

林芳郁 失智症

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