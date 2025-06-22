林芳郁基金會今成立 陳晉興、虞希禹感恩培育外科人才

心臟外科權威林芳郁，曾擔任三大醫學中心院長及衛生署長，退休後罹患失智症，開始與疾病搏鬥。他的另一半林靜芸，由名醫變身照顧者，也下個一個重要的決定：成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，希望培育外科人才，也延續林芳郁的心願。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，謝謝老師林芳郁以這樣的方式鼓勵我們，生病後繼續為醫界奉獻，協助外科醫師養成教育及進修。「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」協助困難科別的人才培育，在這個醫師人力嚴重短缺的時刻，真的注入一劑溫暖的強心針，更為所有一線的同仁加油。

陳晉興說，林芳郁永遠往最困難的地方去，記得2、30年前來看心臟血管外科的患者大多是有錢人，後來林轉往急診領域，放下台大心臟血管外科主任的職銜，照顧急診室最弱勢的族群，後來甚至接下衛生署長一職，到立法院去被委員修理，雖然任期短，但留下醫者仁心的風範，歷歷在目。

「老師生病了，仍用另一種方式幫助後進。」陳晉興說，教學醫院有100多位住院醫師，但每年只有10位可以出國進修。為了不想錯過美國、歐洲最重要的心臟血管外科會議，都要靠老師的幫助。老師、師母用出新書的機會成立基金會，繼續幫助我們，令人銘感五內。

台大醫院心臟血管外科主任虞希禹表示，老師林芳郁是「外圓內方」的人，他對每一個病人，不論來是全台哪一個縣市，都無微不至照顧。從術前的規畫到術後護理，每個細節都不放過，盡量用白話向病人解釋開心手術，而且開刀過程一針一針慢慢縫，強調「一次好好做完好過後續再開刀補強。」

虞希禹回憶，老師總會以幽默的態度教導學生，更親身示範如何對病人親力親為。「外科醫師喜歡開刀，但覺得術後照顧麻煩。」但老師很細心，一定會陪著病人回到病房，然後搖高床的高度，在病人耳邊說：手術很成功，你一定能很快恢復。

虞希禹說，老師總是用最權威但又最溫柔的聲音鼓勵病人，回憶過去跟在老師身邊的經驗，再看到這本書的文字，我可以感受到文字埋藏的愛心。老師從絕頂聰明決定走向認知退化，但在家人陪伴下同時又有進步，記錄了各種喜怒哀樂各種心情。