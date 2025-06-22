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失智確診路磕碰 林芳郁曾被誤診廣場恐慌症、焦慮症

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
林芳郁（右）和林靜芸（左）是台灣知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片
林芳郁（右）和林靜芸（左）是台灣知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

心臟外科權威林芳郁，卸任亞東院長一職後，開始出現失智症狀，其妻子、整形外科名醫林靜芸撰寫「謝謝你留下來陪我」一書，今為新書發表會。林靜芸提及，林芳郁確診過程波折，出現症狀初期被診斷為「廣場恐慌症」，還被認為是焦慮症、巴金森氏症等，直到經過多次就醫檢查，才確診失智，照顧路上，她與所有人一樣屢遭挫敗，盼新書能鼓舞所有照顧者。

林芳郁與失智搏鬥五年，林靜芸一路陪在身邊，今天她在兒子林之晨及衛福部長邱泰源、健保署長石崇良、台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明，關渡醫院院長陳亮恭及多位醫學系同班同學等人陪伴下，宣布成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，並發表「謝謝你留下來陪我」一書。

公開林芳郁的病情，對林靜芸不是容易的決定。但她認為林芳郁一生救治病人，堅持做對的事，應會希望以自己為例，讓國人更重視失智症。

「謝謝你留下來陪我」一書中，林靜芸提及，他們夫妻兩人都是知名醫師，相較一般人資源充沛、人脈很廣，但林靜芸坦言，尋醫過程波折，與一般人無異。但一開始，林芳郁被診斷為「廣場恐慌症」，後來有人說是焦慮症、巴金森氏症。直到退休後仔細就醫檢查，才確診是失智症。

「林芳郁剛發病時，以醫學的說法，就是有明顯的精神症狀，用白話說，他就是瘋掉了。」林靜芸毫無保留展示失智者日常的重中之重，具體而微從吃喝飲食、溝通、運動安排到如廁排泄細節。也直言無諱許多失智照顧最沉重的難題「精神症狀」。

林靜芸在書中，真誠地分享，萬一被失智家人拳腳相向，或照顧前景一片晦暗時，要如何打起精神，與被照顧者繼續走下去。

聯合報努力希望能成為國內最關心失智議題的媒體，近期有兩款失智症新藥取得藥證，讓失智症治療帶來一線曙光，但失智症仍被稱為21世紀黑死病，預估2041年，國內65歲以上失智人口近68萬人。失智症照護是超高齡台灣的嚴峻挑戰。

聯合報健康事業部協助林靜芸醫師訪談完成「謝謝你留下來陪我」一書，敘述林芳郁如何從擔任16年的決策領導人，變成了生病之後的他。而林靜芸如何從挫敗中學習照顧，學習正視疾病，並找到心中的愛與希望。書裡有專業醫學建議，有實戰照顧訣竅，林靜芸希望，這本書能讓所有照顧者因此獲得勇氣與盼望。

整形外科名醫林靜芸撰寫《謝謝你留下來陪我》一書，揭露先生林芳郁罹患失智症的過程，今天為新書發表會。圖／健康事業部提供
整形外科名醫林靜芸撰寫《謝謝你留下來陪我》一書，揭露先生林芳郁罹患失智症的過程，今天為新書發表會。圖／健康事業部提供

林芳郁 失智症

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