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林靜芸全心陪伴 林芳郁聽見「來餐廳吃飯」 終於有反應

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
整形外科名醫林靜芸在「謝謝你留下來陪我」公開自家照顧經驗，期盼能幫助更多人，她相信這也是她的夫婿林芳郁樂見的。圖／林靜芸醫師提供
整形外科名醫林靜芸在「謝謝你留下來陪我」公開自家照顧經驗，期盼能幫助更多人，她相信這也是她的夫婿林芳郁樂見的。圖／林靜芸醫師提供

整形外科名醫、林芳郁妻子林靜芸，今發表「謝謝你留下來陪我」一書，書中寫到她這輩子最艱難的手術，就是替她的先生林芳郁處理褥瘡。在努力陪伴林芳郁的過程，林靜芸說「他慢慢地在變好」，過去對許多話語都沒有反應，近期聽到「來餐廳吃飯」就能自己走到餐廳，而孫子看著爺爺告訴她「阿嬤，妳對阿公就是永遠不會放棄」。

林靜芸於「謝謝你留下來陪我」書中說，公開林芳郁生病的事情，以及他們一家如何應對失智症，身旁的人並非所有人都贊成，甚至有人擔心，外界會質疑他們在消費林芳郁的病情，但如果能夠選擇，她寧願將林的病情嚴密隱藏起來，讓大家永遠只記得睿智、總是心懷家國和病人福祉的林芳郁。

林靜芸說，正因為對林芳郁的理解，她不得不勉強而為，林芳郁必然會說：「只要是對的，就該去做。」他一生都在救治病人，他應會希望以自己為例，一個真正的失智者，讓國人能更重視失智症；也會願意分享五年來真實的病程及照顧經歷，以及一家人如何以他為師，得以成為老練的照顧者。

初期求診路艱辛，林芳郁也曾被誤診，廣場恐慌症、焦慮症、巴金森氏症都曾被診斷過，而這一路上一家人都不曾放棄。陪伴先生罹病的過程，從不願相信到相信，而後開始用心陪伴。

林靜芸於書中提及，林芳郁已經能自行走到特定地點。例如，在臥室時對他說：「爸比，我們去餐廳吧。」他便自己走到餐廳。他已經很久沒辦法這樣做了，即使給他穿上鞋頭有雷射光學引導的鞋子，也無濟於事，仍需他人攙扶引導。他的主見也回來了，過去幾年他依大家安排的時間吃飯，最近他會主動說，他想吃飯了。

林靜芸說，忙碌的兒子與女兒每周至少回來聚餐一次，他們都發現爸爸確實在進步。有一天，孫子對我說：「阿嬤，我知道，你從來都不會放棄，對不對？」我好奇他為何如此說。孫子說：「因為爸爸說，你對阿公就是永遠不會放棄。」

林靜芸某次讀了日本腦神經科醫師寫的關於失智的文章。專家說，失智者還是能清楚意識到，是否有人愛他，是否感到幸福。林芳郁就是一個很好的例證。林靜芸經常對林芳郁說：「我好愛你，可以嗎？」曾經，他對我的甜言蜜語不理不睬，嘴巴緊閉，假裝聽不見。最近，我對他說：「我愛你，我好愛你。」他會回答說：「我也是。」

不管他是否完完整整地回來，但林靜芸已感受到他回來了。透過他凝視我的眼神、簡單的回應和溫柔放鬆的表情，對我來說，這樣的陪伴就很有意義了。

心臟外科名醫林芳郁生病後很黏太太，他的妻子林靜芸也陪伴他一同走過春夏秋冬。圖／林靜芸醫師提供
心臟外科名醫林芳郁生病後很黏太太，他的妻子林靜芸也陪伴他一同走過春夏秋冬。圖／林靜芸醫師提供
整型外科名醫林靜芸分享和夫婿林芳郁一起走過的日子，從一開始的困頓無助到漸漸穩定，如今感受到他「慢慢回來了」，也鼓勵照顧者，相信生活依然有陽光。圖／林靜芸醫師提供
整型外科名醫林靜芸分享和夫婿林芳郁一起走過的日子，從一開始的困頓無助到漸漸穩定，如今感受到他「慢慢回來了」，也鼓勵照顧者，相信生活依然有陽光。圖／林靜芸醫師提供

林芳郁 失智症

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