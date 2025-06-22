「謝謝你留下來陪我」林靜芸今新書發表 林芳郁看直播

心臟外科權威林芳郁與失智症搏鬥五年，其妻子、整形外科名醫林靜芸將先生生病的歷程，以及自己從醫師轉為照顧者的歷程，撰寫成新書「謝謝你留下來陪我」，今天將於台大醫院舉辦新書發表，並成立林芳郁教授醫學教育衛生基金會。

不過，林芳郁較內向，今天不會出席現場，將在家中觀看直播，見證基金會的成立。

「謝謝你留下來陪我」新書，真實揭示曾任三家醫學中心院長的林芳郁，走進失智病程的過程，新書一開賣立即完銷，聯合報已在二刷緊急加印。林芳郁桃李滿天下，不少醫界大老、官員得知，林芳郁罹病滿是不捨。

林靜芸說，近期收到許多林芳郁的老同事及學生來訊，都希望能到新書發表會現場看看林芳郁，但自己立即向各界致歉，指出林芳郁原本就是個內向的人，將安排他在家裡，與大家同步觀看現場的網路直播。

林靜芸提到，這一年來，林芳郁的病況穩定，甚至慢慢地在恢復進步，若未來在路上散步或是旅途中相遇，也歡迎大家與林芳郁打聲招呼。

國泰世華銀行文教基金會將捐二千本「謝謝你留下來陪我」送予參加公益演講聽眾，演講將於下半年舉辦，屆時將由林靜芸分享照顧者心路歷程，為失智家庭帶來勇氣與盼望。

「謝謝你留下來陪我」新書發表記者會於今天上午十時舉行，聯合報將同步於失智・時空記憶的旅人、元氣網、udn.com聯合新聞網等臉書粉絲頁，以及udn video YouTube頻道直播。