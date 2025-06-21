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郭明裕讚林芳郁羅東人的耿直 改變台大醫院紅包文化

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫師郭明裕（右）讚許林芳郁教授改變台大紅包文化。本報資料照片
醫師郭明裕（右）讚許林芳郁教授改變台大紅包文化。本報資料照片

心臟外科權威林芳郁退休後罹患失智症至今5年，妻子、整形外科名醫林靜芸明日舉辦新書發表會。兒科醫師郭明裕表示，林芳郁有著宜蘭人的耿直，更是改善醫院紅包文化，他讚許她這是他一生「唯二」景仰醫師。

郭明裕之前在台大兒科照顧不少先天性心臟病兒童，因為要把患者轉去外科病房開刀卻常被延後，才知道是因為病人沒有給紅包，得知後相當痛心。後來聽說外科醫師林芳郁不收紅包，郭明裕後來都把發紺心臟病童都介紹給他開刀。

郭明裕回想，某次林芳郁親自開車到桃園醫院幫病人手術，出院後，家屬送了一個大紅包，他告訴家屬，如果堅持要送的話，不如捐給慈善機構或是給更需要的人行善。

他說，林芳郁比我大三歲，有羅東人的耿直，是我唯二景仰的醫師，當時台大紅包文化正盛行，他認為對經濟弱勢的病人極為不公平，就一路堅持不收紅包，最終當上了台大醫院院長，也帶頭改變了台大的紅包文化。另外一位，是自己的恩師台大疫苗之父李慶雲教授。

郭明裕讚許，林芳郁還是個深情的丈夫，當林靜芸醫師開刀後眼痛難耐時，他每晚念《佐賀的超級阿嬤》逗她開心，甚至常與她討論《紐約時報》的文章。擔任台大院長後，第一件事竟是到羅東岳父林秋江墓前上香，告訴他這個好消息──只因岳父生前最大的願望，是當台大教授。

林芳郁 失智症

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