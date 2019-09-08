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三星計畫8K電視加入55吋機種 加快應用普及

2019-09-08 20:00楊又肇

在此次IFA 2019期間，三星宣布將在旗下8K電視產品新增主流使用的55吋規格選項，預期將使8K電視產品能進入更多消費市場。

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依照三星公布數據，目前統計約80%的消費者傾向使用大尺寸電視，其中約有45%比例使用55吋以上規格，而在歐洲市場所銷售75吋以上電視機種，約60%比例為三星電視產品。三星預期8K電視產品到2020年的銷售表現將會明顯增加，將從2019年的21萬5000台增加為280萬台，其中藉由推出小尺寸的8K電視，將能讓8K電視產品進入更多消費市場，並且帶動整個8K內容應用成長。

相比一開始的8K電視產品僅能往大尺寸設計發展，其實要將尺寸做小反而不容易，尤其要將原本8K電視運作時可能產生熱量減少，並且讓機身厚度變薄更不容易。因此三星宣布將在旗下8K電視產品增加尺寸更小的55吋選項，顯然旗下8K電視技術已經更趨成熟。

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另一方面，在目前市場主流使用的55吋機種增加8K解析度選項，更代表三星已經能讓8K電視產品進入更多消費市場，使用者不見得需要有寬廣室內空間也能感受8K電視帶來細膩視覺，進而可以增加8K電視產品銷售機會，並且加速8K電視產品普及應用。

不過，即便解決一般家庭必須具備夠大空間才能使用8K電視的問題，實際價格依然會是影響消費者決定是否選購8K電視產品的關鍵，其次則是能否有足夠觀看內容支撐使用意願，否則還是難以推動8K電視產品銷售。

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而就目前三星作法，除了藉由旗下電視提供2K或4K解析度內容可透過升頻轉換為8K解析度內容，目前更與蘋果合作在電視產品內建Apple TV功能，並且加入支援AirPlay 2，在此次IFA 2019期間也宣布與歐洲三大OTT串流影音服務供應商CHILI、The Explorers，以及MEGOGO攜手合作，將在未來加入提供支援4K HDR10+與8K HDR10+技術規格的影音內容，使得8K電視可使用內容持續增加。

甚至，三星更宣布將與亞馬遜Prime Video服務合作，預計可藉由旗下8K電視產品觀看更清晰的英格蘭超級足球聯賽賽事內容，另外也與樂天電視合作，藉此讓8K電視應用內容更為豐富，進而可吸引消費市場購機。

至於目前8K電視價格依然偏高問題，預期將能隨著小尺寸機種陸續普及，並且擴大市場導入應用規模，預期將能讓8K電視產品價位日趨親民。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星電視

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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