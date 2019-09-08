三星讓家電更多模組化客製空間 可自定色彩、尺寸

三星在此次IFA 2019期間，藉由「Be Spoke」概念闡述旗下家電產品可針對個人需求提供不同模組化，其中包含可自定個人偏好色彩、尺寸，甚至可透過堆疊、拼接形式創造不同使用模式，並且能融入生活情境。

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與LG將家電與傢俱結合設計方式不同，三星更傾向以模組化創造傢俱不同使用模式，並且能以活潑色彩讓居家生活變得加明亮，同時也能透過不同組合讓家電使用模式變得更活潑。

在此次「Be Spoke」概念中，三星強調可讓使用者自行決定家電色彩，同時在特定家電產品如冰箱更提供高度模組化，讓使用者能選擇左開、右開，以及冰箱上下收納空間數量，以及左右排列組合數量，而外觀色彩不僅能自行定義，更可加上彩繪讓原本家電變得更為活潑。

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而此次推出的全新空氣濾淨器，更可透過堆疊方式往不同方向過濾空氣，本身也能搭配不同顏色組合。配合此次「Be Spoke」概念，三星也將先前推出的Serif TV系列加入支援自訂配色項目產品，讓使用者能自行決定家電產品呈現風格。

就三星的想法，家電產品應該要能帶動更活潑氣氛，而非在色彩呈現一成不變，因此今年提出的「Be Spoke」概念設計，將使更多家電色彩更加鮮豔，藉此讓居家生活顯得更有活力。

同時，之所以能夠提供多彩模組化自訂選擇，主要也是因為三星旗下家電產品在歐洲市場累積明顯成果，同時在市場也有十足出貨佔比，才有辦法提供此項客製化服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》