LG全新概念家電設計 將電視、冰箱「隱藏」在家具擺設

如同在電視產品強調以OLED面板呈現細膩油畫筆觸，同時藉由輕薄、低發熱特性，當電視不使用時候，即可當做家中的「壁畫」擺飾，LG在此次IFA 2019期間展示的概念家電設計，便將家電「隱藏」在家具擺設內。

LG對於未來家電設計的想像，將會與傢俱結合，更能融入居家環境 分享 facebook

在現場展示的OLED電視，便是與收納櫃結合，將電視側推即可呈現收納空間，而OLED電視在平常不使用情況，也能透過低耗電運作特性以「壁畫」形式變成家中擺飾。

而與矮桌結合的冰箱，則可在有限室內空間內，讓家電產品能以更具質感，且具實用形式呈現，例如冰箱底部不僅結合室內情境燈功能，更可讓使用者輕易了解冰箱運作狀況，同時上方還整合無線充電功能，擺放在沙發旁邊不僅能當做矮桌使用，還可以直接幫支援無線充電的手機補充電力，並且在觀看電視過程方便從冰箱取出冷飲。

至於同樣與矮桌設計結合的藍牙擴音音響，除了可當做矮桌使用，還能透過藍牙連接功能與手機互動，並且隨時讓家裡充滿音樂。

另外，將壁畫與空調系統結合的設計，更讓原本在牆上會顯得突兀的空調系統融入客廳擺設，藉此讓一般常見家電產品能更融入居家環境。

可在待機狀態顯示畫作等藝術作品的OLED電視 分享 facebook

將電視推開，即可看見背後的收納空間 分享 facebook

與矮桌設計結合冰箱、藍牙擴音音響 分享 facebook

採用拉開方式開啟，內部可以放置冷飲等食品 分享 facebook

底下的燈光設計不僅可作為情境燈使用，更可讓使用者確認冰箱運作狀態 分享 facebook

上方具備Qi無線充電區塊設計 分享 facebook

可透過手機遙控的藍牙擴音音響 分享 facebook

室內空調與畫作結合 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》