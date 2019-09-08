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LG全新概念家電設計 將電視、冰箱「隱藏」在家具擺設

2019-09-08 19:01楊又肇

如同在電視產品強調以OLED面板呈現細膩油畫筆觸，同時藉由輕薄、低發熱特性，當電視不使用時候，即可當做家中的「壁畫」擺飾，LG在此次IFA 2019期間展示的概念家電設計，便將家電「隱藏」在家具擺設內。

LG對於未來家電設計的想像，將會與傢俱結合，更能融入居家環境
LG對於未來家電設計的想像，將會與傢俱結合，更能融入居家環境
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在現場展示的OLED電視，便是與收納櫃結合，將電視側推即可呈現收納空間，而OLED電視在平常不使用情況，也能透過低耗電運作特性以「壁畫」形式變成家中擺飾。

而與矮桌結合的冰箱，則可在有限室內空間內，讓家電產品能以更具質感，且具實用形式呈現，例如冰箱底部不僅結合室內情境燈功能，更可讓使用者輕易了解冰箱運作狀況，同時上方還整合無線充電功能，擺放在沙發旁邊不僅能當做矮桌使用，還可以直接幫支援無線充電的手機補充電力，並且在觀看電視過程方便從冰箱取出冷飲。

至於同樣與矮桌設計結合的藍牙擴音音響，除了可當做矮桌使用，還能透過藍牙連接功能與手機互動，並且隨時讓家裡充滿音樂。

另外，將壁畫與空調系統結合的設計，更讓原本在牆上會顯得突兀的空調系統融入客廳擺設，藉此讓一般常見家電產品能更融入居家環境。

可在待機狀態顯示畫作等藝術作品的OLED電視
可在待機狀態顯示畫作等藝術作品的OLED電視
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將電視推開，即可看見背後的收納空間
將電視推開，即可看見背後的收納空間
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與矮桌設計結合冰箱、藍牙擴音音響
與矮桌設計結合冰箱、藍牙擴音音響
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採用拉開方式開啟，內部可以放置冷飲等食品
採用拉開方式開啟，內部可以放置冷飲等食品
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底下的燈光設計不僅可作為情境燈使用，更可讓使用者確認冰箱運作狀態
底下的燈光設計不僅可作為情境燈使用，更可讓使用者確認冰箱運作狀態
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上方具備Qi無線充電區塊設計
上方具備Qi無線充電區塊設計
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可透過手機遙控的藍牙擴音音響
可透過手機遙控的藍牙擴音音響
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室內空調與畫作結合
室內空調與畫作結合
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

家電LG

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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