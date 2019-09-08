動眼看／眾多iPhone 11保護殼在IFA 2019亮相

或許因為IFA 2019展期中會穿插蘋果秋季發表會，因此不少配件廠商選擇直接展示新款iPhone 11系列保護殼，藉由IFA 2019帶動人潮爭取產品銷售機會。

分享 facebook

從現場包含KRUSELL、Man&Wood、beetlecase、UNIO在內配件廠商所展示保護殼，基本上可以確認蘋果預計發表新機將區分5.8吋、6.1吋與6.5吋三種規格，顯然與去年推出的iPhone XS、iPhone XR與iPhone XS Max採用尺寸相同。

不過，預期今年推出的新機將會以iPhone 11為稱，另外也會推出名為iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max的新機，其中iPhone 11預期將取代原本iPhone XR產品定位，而iPhone 11 Pro則會取代iPhone XS，至於iPhone 11 Pro Max則是取代現有iPhone XS Max。

分享 facebook

從保護殼背面開孔來看，顯然此次即將發表新機確實會採用3鏡頭組合的主相機，而iPhone 11則會採用2組鏡頭構成的主相機。目前還無法確定新款手機預計增加的鏡頭規格，或許可能在既有鏡頭組合新增超廣角規格，但也有可能採用ToF鏡頭增加拍攝準確度，並且能進一步應用在擴增實境內容。

蘋果預計在美國西岸時間9月10日上午10點於賈伯斯劇院揭曉新機，除了新款iPhone，蘋果也預期會更新Apple Watch series 5、新款Apple TV，另外也預期會揭曉新款類似Tile的藍牙追蹤配件，以及傳聞許久的擴增實境眼鏡，藉此對應更豐富的擴增實境體驗。

依然不少配件廠商加入製作iPhone保護殼

事實上，許多配件廠商都會透過大型展會活動推廣旗下配件產品，而配合新機發表會時間展示新款配件，多半都能吸引不少關注，藉此爭取產品銷售、代理到海外市場機會。

從現場展示新款iPhone保護殼的廠商說法，實際上蘋果僅會在新機實際公布前提供相關數據，其中包含長、寬、厚度、邊緣弧角，以及必須保留開孔位置等數據細節，通常一般配件廠商就會以此數據製作各類模型機，方便測試實際製作保護殼安裝密合度，或是以此作為展示，但並不會知曉新機預計推出配色等，預計搭載功能等細節。

而部分未與蘋果合作授權認證的配件廠商，或是規模相對較小的配件廠商，則會透過上述模型機以翻模形式製作保護殼配件，但實際密合度表現可能就不會非常理想，像是犀牛盾等要求保護殼能有高度密合表現的配件廠商，多半就會與蘋果有進一步互動，確保取得數據更為精準。

但若是數據有所誤差，導致保護殼配件難以安裝，或是無法使用的情況，部分配件廠商表示確實也有發生過類似狀況，通常就會將這批生產配件回收、報廢，並且將數據修正後推出更新版本。

配件廠商表示，這樣的情況確實會造成成本損失，但以iPhone配件成本回收速度，以及投資報酬率相對較高，加上目前iPhone在市場使用及流通率依然偏高情況，仍有不少廠商願意加入製作對應蘋果新機配件。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》