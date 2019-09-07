TCL自有品牌手機Plex預計今年第四季上市 預告螢幕可凹折手機明年問世

TCL稍早在IFA 2019展前活動揭曉旗下子有品牌手機Plex，同時也透露將會在2020年推出螢幕可凹折手機，並且投入智慧眼睛裝置設計。

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而在展前活動中，TCL也進一步展示旗下以Mini LED面板技術打造的8K電視，而不少焦點還是放在此次推出的自有品牌手機Plex。

規格方面，Plex採用華星光電自行設計的6.53吋、Full HD+解析度及19.4:9顯示比例開孔螢幕，並且可透過Pixelworks影像處理器對應更高顯示色彩飽和度與銳利度表現，同時也整合TCL旗下NXTVISION顯示技術，但並未採用螢幕下解鎖設計，而是維持使用背面指紋辨識器，顏色方面則提供黒、白兩種選項。

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至於處理器則採用Qualcomm Snapdragon 675，配置6GB記憶體、128GB儲存容量，另外也配置3820mAh電池電量，以及QC 3.0快充技術，依照上市地區將區分單卡、雙卡設計，支援micro SD記憶卡擴充儲存容量。

手機鏡頭則採類似三星Galaxy S10系列橫向排列，分別配置4800萬畫素、Sony IMX582感光元件與f/1.8光圈設計的主相機廣角鏡頭，以及1600萬畫素、f/2.4光圈、123度的超廣角鏡頭，並且搭配200萬畫素、f/1.8光圈景深鏡頭，前置視訊鏡頭則為2400萬畫素，以及f/2.0光圈與78.2度拍攝角度設計。

而機身側面搭載的智慧按鍵 (Smart Key)則可設定單按、長按，或是連按可對應啟動app、功能，而在超級藍牙功能中，則提供可同時配對連接四組藍牙裝置，例如透過四組藍芽耳機共享音樂聆聽。

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而依照TCL的說法，Plex將會在今年第四季於歐洲市場推出，建議售價為239歐元，預期接下來也會在亞洲市場上市，並且計畫進入台灣市場，但目前還沒有具體消息。

另外，TCL也確認旗下5G連網手機、先前說明的親民款螢幕可凹折手機都會在2020年推出，另外也確認投入智慧眼鏡裝置開發。

而目前同樣併入TCL的Alcatel手機，則分別推出新款Alcatel 3X、Alcatel 1V，以及7吋平板裝置Alcatel Smart Tab 7。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》