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Yoga C940是聯想首款符合Project Athena設計筆電

2019-09-07 15:26楊又肇

相較於華碩、宏碁著重創作者使用需求打造新品，聯想此次在IFA 2019宣布更新產品似乎更傾向例行升級，並且配合換上Intel第10代Core i系列處理器，同時也宣布旗下Yoga C940將符合Intel提出的Project Athena設計。

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此外，聯想也強調接下來將會更著重配合5G連網技術、人工智慧等資源整合，打造更加「聰明」的應用產品，因此這次發表會上除了更新眾多筆電與桌機產品，更將重點放在與Google、亞馬遜合作的智慧裝置，讓使用者能以聲控等方式進行互動。

而在此次更新的Yoga C940，更進一步整合亞馬遜Alexa數位助理服務，讓使用者能直接透過聲控方式喚醒，並且進行互動，而筆電本身則換上Intel第10代Core i系列處理器，並且可藉由電池管理最佳化，讓電池續航力長達17.5小時。

由於採用360度可翻轉螢幕設計，因此Yoga C940也能對應一般筆電、平板，或是帳棚立架等使用模式，並且區分14吋與15吋兩種規格。另外同步推出的還包含同樣區分兩種尺寸的Yoga C740，以及採用13吋設計的Yoga C640。

Yoga C940預計以1250美元起跳價格銷售，而Yoga C740則以870美元價格起跳，Yoga C640則是850美元起跳，預計都會在今年10月正式推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

筆電聯想

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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