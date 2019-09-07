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Motorola推出4鏡頭模組相機手機Moto One Zoom 接下來還有更高畫素機種

2019-09-07 15:26楊又肇

先前針對不同使用體驗打造的Moto One系列，這次在聯想於IFA 2019的展前活動揭曉全新Moto One Zoom，其中配置包含4800萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素3倍遠焦鏡頭，並且配置500萬畫素景深鏡頭，藉此構成4鏡頭主相機模組。另一方面，Motorola更透露接下來還會接續推出採用6400萬畫素鏡頭機種，藉此提昇手機拍攝解像表現。

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跟上中國市場智慧型手機開始進入高解像能力表現設計，Moto One Zoom顯然期望藉由高解像能力，以及配置超廣角、3倍遠焦與景深拍攝效果吸引更多使用者。

鏡頭規格分別支援4800萬畫素、1.6um感光面積與f/1.7光圈，並且具備光學防震的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素、117度超廣角鏡頭，以及3倍光學變焦、最高10倍數位變焦的800萬畫素遠焦鏡頭，另外還搭載500萬畫素景深鏡頭，藉此滿足各類拍攝使用需求，同時相機也具備人工智慧識別拍攝場景效果，視訊鏡頭則採用2500萬畫素規格。

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硬體方面，Moto One Zoom分別配置6.39吋OLED螢幕、Qualcomm Snapdragon 675處理器、4GB記憶體，以及4000mAh電池電量與15W快充效果，並且配置螢幕指紋解鎖功能，大致賞可滿足絕大多數使用需求。

另外，機身背面的Motorola標誌則可當做來電、即時訊息提示燈號，讓使用者能更快知曉是否有任何消息通知。

而就Motorola表示，接下來還會繼續推出高達6400萬畫素鏡頭設計的手機產品，但暫時還沒有對外透露具體細節，或許將進一步把中國市場推崇高解像力表現風氣帶到海外市場。

除了Moto One Zoom，Motorola此次也同步揭曉大尺寸入門手機Moto e6 Plus，其中採用聯發科MT6762 Helio P22處理器、6.1吋LCD螢幕，另外則配置1300萬畫素+200萬畫素組合的雙鏡頭主相機，並且搭載800萬畫素視訊鏡頭。

建議售價方面，Moto One Zoom將以429歐元起跳價格銷售，分別推出灰、金、紫三款配色，而Moto e6 Plus建議售價則為139歐元起跳，分別提供藍、紅、橘、灰四款配色。

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Moto One Zoom：

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Moto e6 Plus：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Motorola

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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