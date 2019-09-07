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LG揭曉G8X ThinQ 加上可擴充「雙螢幕」的配件

2019-09-07 15:26楊又肇

今年在MWC 2019端出可藉由Dual Screen保護蓋配件組成「雙螢幕」使用體驗的V50 ThinQLG在IFA 2019推出的新機名稱確定為G8X ThinQ，同樣也能藉由相同配件設計擴充第二螢幕使用模式。

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以外型來看，LG G8 ThinQ採用6.4吋OLED螢幕，相比G8 ThinQ約大上一些，電池容量也從G8 ThinQ的3500mAh增加至4000mAh，但依然維持採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且配置6GB記憶體。

機身背面鏡頭則採用1200萬畫素、光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，並未像其他手機加入三鏡頭配置設計，而前置視訊鏡頭則採用3200萬畫素，但會以像素合併方式形成色彩更深邃的800萬畫素影像。

而在錄影功能，LG同樣強調在G8X ThinQ加入錄影影像增強功能，甚至加入可錄製ASMR音效功能，讓使用者能錄製細微至10db音噪聲，另外也搭載32位元音訊放大晶片，讓手機能對應輸出1.2W功率聲音。

至於搭配Dual Screen保護蓋配件形成「雙螢幕」使用模式，則可選擇以鏡像、延伸顯示效果呈現，而供電方面則是透過底部USB-C連接，而保護蓋配件本身也能透過有線方式充電。

對於此次推出新機，並非像先前傳聞會是V系列更新機種，而是G系列新機更新版本，LG的說法表示在未來規劃中，V系列將會僅著眼5G連網應用，而這次更新的V8X ThinQ不僅提供5G連網版本，甚至針對尚未推行5G連網服務地區提供4G LTE連網規格，因此意味V系列機種至少要等到明年5G網路服務更為普及之後，才會進一步擴大更新。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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