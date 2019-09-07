HMD Global推出新款Nokia復刻手機，對應強固防護、機身可凹折設計

雖然今年未在MWC 2019期間揭曉全新復刻手機，HMD Global還是在IFA 2019展前活動宣布推出以折疊手機形式打造的Nokia 2720 Flip，另外也推出具備IP68防水防塵且抗摔的Nokia 800 Tough，並且推出新款功能手機Nokia 110。

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Nokia 2720 Flip在外側採用1.3吋螢幕，而內側則採用2.8吋螢幕，並且以傳統折疊手機形式打造，作業系統則採用KaiOS，支援Google Assistant、Google Maps等服務，更可藉由4G網路上網，電池電量則可對應27天待機使用時間，預計最快在9月間上市，建議售價則為89歐元，分別推出海洋藍、黑色、粉色三款配色。

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另一款Nokia 800 Tough則強調符合美國軍規MIL-STD-810G防護標準，支援IP68防水防塵，並且內建GPS與4G連網功能，作業系統則一樣搭載KaiOS，因此也能使用Google Assistant在內服務，電池則採用2100mAh，外觀則採用黒鋼與沙漠砂配色，建議售價則為109歐元，預計在10月於全球市場銷售。

此次同步推出的功能手機Nokia 110，則是同樣加入支援4G連網功能，分別提供海洋藍、黑色、粉色，預計在9月中旬以20歐元建議價格銷售。

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依照HMD Global的說法，由於功能手機依然有其市場需求，同時也能當做使用者日常生活備用手機，或是特定場景使用設備，因此依然會在市場維持銷售此類手機產品，並且從中尋求更多發展機會。

除了這幾款手機，HMD Global也推出新款Power Earbuds耳機，分別推出黑色與灰色兩款配色，建議售價則為79歐元，將從10月開放銷售。

Nokia 800 Tough：

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Nokia 2720 Flip：

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Nokia 110：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》