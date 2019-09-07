親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

滿街「小臉+細腰長腿妹」！苦苓曝全球最多美女國家在這

HMD Global推出新款Nokia復刻手機，對應強固防護、機身可凹折設計

2019-09-07 15:26楊又肇

雖然今年未在MWC 2019期間揭曉全新復刻手機，HMD Global還是在IFA 2019展前活動宣布推出以折疊手機形式打造的Nokia 2720 Flip，另外也推出具備IP68防水防塵且抗摔的Nokia 800 Tough，並且推出新款功能手機Nokia 110。

分享

Nokia 2720 Flip在外側採用1.3吋螢幕，而內側則採用2.8吋螢幕，並且以傳統折疊手機形式打造，作業系統則採用KaiOS，支援Google Assistant、Google Maps等服務，更可藉由4G網路上網，電池電量則可對應27天待機使用時間，預計最快在9月間上市，建議售價則為89歐元，分別推出海洋藍、黑色、粉色三款配色。

分享

另一款Nokia 800 Tough則強調符合美國軍規MIL-STD-810G防護標準，支援IP68防水防塵，並且內建GPS與4G連網功能，作業系統則一樣搭載KaiOS，因此也能使用Google Assistant在內服務，電池則採用2100mAh，外觀則採用黒鋼與沙漠砂配色，建議售價則為109歐元，預計在10月於全球市場銷售。

此次同步推出的功能手機Nokia 110，則是同樣加入支援4G連網功能，分別提供海洋藍、黑色、粉色，預計在9月中旬以20歐元建議價格銷售。

分享

分享

分享

依照HMD Global的說法，由於功能手機依然有其市場需求，同時也能當做使用者日常生活備用手機，或是特定場景使用設備，因此依然會在市場維持銷售此類手機產品，並且從中尋求更多發展機會。

除了這幾款手機，HMD Global也推出新款Power Earbuds耳機，分別推出黑色與灰色兩款配色，建議售價則為79歐元，將從10月開放銷售。

Nokia 800 Tough：

分享

分享

分享

分享

分享

分享

Nokia 2720 Flip：

分享

分享

分享

Nokia 110：

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

國軍

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

訪談／Sony定調全新旗艦手機的Xperia 5，究竟是否歸類「Compact」定位？

2019-09-07 15:26

IFA／LG G8X ThinQ加入螢幕指紋辨識　Dual Screen再升級

2019-09-06 20:58

高通最快年底將5G連網晶片整合進中高階處理器

2019-09-07 15:26

華為揭曉整合5G連網晶片的Kirin 990 5G，導入伺服器等級AI算力

2019-09-07 15:26

華為推出新款智慧穿戴處理器Kirin A1，率先應用在Freebuds 3耳機

2019-09-07 15:26

華為在P30系列增加全新墨玉藍、嫣紫色選項，開放新版EMUI 10測試

2019-09-07 15:26

Nokia 7.2、Nokia 6.2雙機登場，成為HMD Global首款三鏡頭手機

2019-09-07 15:26

LG揭曉G8X ThinQ 加上可擴充「雙螢幕」的配件

2019-09-07 15:26

熱門文章

新iPhone估備貨7200萬支 外資：上修關鍵在價格

2019-09-06 18:29

IFA／LG G8X ThinQ加入螢幕指紋辨識　Dual Screen再升級

2019-09-06 20:58

訪談／Sony定調全新旗艦手機的Xperia 5，究竟是否歸類「Compact」定位？

2019-09-07 15:26

Apple Music網頁版 來了

2019-09-07 01:10

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top