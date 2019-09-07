Nokia 7.2、Nokia 6.2雙機登場，成為HMD Global首款三鏡頭手機
如先前傳聞，HMD Global在此次IFA 2019展前正式揭曉全新Nokia 7.2，另外也推出名為Nokia 6.2的新款手機。
此次推出的兩款手機裡，背面均搭載圓形、三鏡頭+一補光燈的主相機設計，差別在於Nokia 7.2採用4800萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，並且獲得蔡司認證，視訊鏡頭為2000萬畫素，而Nokia 6.2則分別採用1600萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，但未獲得蔡司認證，視訊鏡頭則為800萬畫素規格。
兩款手機均搭載6.3吋、支援PureDisplay技術的Full HD+解析度螢幕，並且都採用水滴造型螢幕瀏海設計，而Nokia 7.2採用Qualcomm Snapdragon 660處理器，而Nokia 6.2則採用Snapdragon 636處理器，兩款手機也均採用背面指紋辨識器。
HMD Global很快地表示兩款手機將會以更快速度獲得Android 10版本升級，目前仍僅採用Android 9.0版本。
建議售價方面，Nokia 7.2將以299歐元起跳價格銷售，將會在今年9月推出，而Nokia 6.2則預計以199歐元起跳價格銷售，實際推出時間則是10月。
Nokia 7.2：
Nokia 6.2：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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