Nokia 7.2、Nokia 6.2雙機登場，成為HMD Global首款三鏡頭手機

如先前傳聞，HMD Global在此次IFA 2019展前正式揭曉全新Nokia 7.2，另外也推出名為Nokia 6.2的新款手機。

分享 facebook

此次推出的兩款手機裡，背面均搭載圓形、三鏡頭+一補光燈的主相機設計，差別在於Nokia 7.2採用4800萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，並且獲得蔡司認證，視訊鏡頭為2000萬畫素，而Nokia 6.2則分別採用1600萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，但未獲得蔡司認證，視訊鏡頭則為800萬畫素規格。

兩款手機均搭載6.3吋、支援PureDisplay技術的Full HD+解析度螢幕，並且都採用水滴造型螢幕瀏海設計，而Nokia 7.2採用Qualcomm Snapdragon 660處理器，而Nokia 6.2則採用Snapdragon 636處理器，兩款手機也均採用背面指紋辨識器。

分享 facebook

HMD Global很快地表示兩款手機將會以更快速度獲得Android 10版本升級，目前仍僅採用Android 9.0版本。

建議售價方面，Nokia 7.2將以299歐元起跳價格銷售，將會在今年9月推出，而Nokia 6.2則預計以199歐元起跳價格銷售，實際推出時間則是10月。

分享 facebook

Nokia 7.2：

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

Nokia 6.2：

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》