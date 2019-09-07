華為在P30系列增加全新墨玉藍、嫣紫色選項，開放新版EMUI 10測試

如先前曝光消息，華為在IFA 2019期間正式推出P30系列全新配色，分別以墨玉藍、嫣紫色命名，並且說明靈感同樣源自自然色彩，同時以不同色塊形式呈現不同質感。此外，華為也確定率先開放P30系列用戶體驗新版EMUI 10作業系統，將可藉由分散式架構提供更穩定系統運作效率。

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就華為的說法，此次推出的墨玉藍將以海水映射的神秘夜空形象呈現，而嫣紫色則以夕陽下的夢幻沙灘情境設計，加上採用不同色塊形式呈現質感，相比今年上半年推出的P30系列所採用自然色彩，提供不同視覺感受。

而此次推出新色，華為表示將能在既有色彩提供更多選擇，同時也強調P30上市以來，已經在全球市場銷售超過1650萬台，相比去年推出的P20系列增加53%，並且預期能以新色吸引更多消費者青睞，另外也能在9月19日預計推出的新款旗艦手機Mate 30系列之外，提供更多購機選擇。

華為同時也宣布開放P30系列用戶率先體驗新版EMUI 10作業系統，並且可透過全新分散式架構設計，讓作業系統對應更穩定、流暢使用體驗，另外也能透過全新源自義大利的莫蘭迪漸變色系，提供柔和溫暖的視覺感受，另外也能藉由深色模式減少強光刺激，提供舒適閱讀對比。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》