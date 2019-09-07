華為推出新款智慧穿戴處理器Kirin A1，率先應用在Freebuds 3耳機

在此次IFA 2019期間，除了在主題演講上揭曉整合5G連網晶片的Kirin 990處理器，同時也宣布推出具備藍牙5.1與低耗電藍牙5.1連接功能的Kirin A1處理器，並且同步推出首款應用此處理器的Freebuds 3真無線入耳式耳機，強調具備主動式降噪功能。

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依照華為說明，Freebuds 3單組耳機即可針對15dB左右噪音進行主動消除，並且可透過骨傳感技術判斷配戴者說話時的發音振動方式，藉此提昇通話時的聲音清晰度。另外，華為也強調Freebuds 3連接延遲僅在190毫秒以內，並且可自行選擇不同場景降噪模式。

由於採用雙藍牙連接模式，Freebuds 3約可降低30%延遲與50%電力損耗，滿電狀況約可對應4小時連續播放時間，搭配圓形收納攜行盒則可額外補充總計20小時使用時間，至於充電方式則對應有線與無線規格。

而雖然收納攜行盒採圓形設計，但不少設計細節還是與蘋果AirPods相似，目前則僅有黑、白兩款配色，預計會在特定地區余10月開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》