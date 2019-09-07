華為揭曉整合5G連網晶片的Kirin 990 5G，導入伺服器等級AI算力

在IFA 2019的主題演講中，華為輪值執行長余承東對外介紹整合5G連網晶片的Kirin 990 5G，其中更強調將原本應用在伺服器等級處理器的達文西架構，直接應用在Kirin 990 5G所整合的NPU元件，藉此提昇人工智慧運算能力。

分享 facebook

以整體來看，Kirin 990 5G採用兩組運作時脈為2.86GHz的Cortex-A76 CPU、兩組運作時脈為2.36GHz的Cortex-A76 CPU，並且配置四組運作時脈為1.95GHz的Cortex-A55 CPU，藉此構成「2+2+4」的運算架構，另外也整合Mali-G76 MP16，並且以台積電7nm+ EUV製程打造。

至於NPU部分，分別以Ascend D110 Lite與Ascend D100 Tiny構成，並且採用伺服器處理器使用的達文西 (Da Vinci)架構，藉此再次提昇人工智慧運算能力，分別可對應更即時的影像識別、邊緣分析等應用，進而可應用在相機拍攝、抽色攝影、臉部識別，或是應用電腦視覺的圖像文字識別，以及包含人體姿勢、影像場景分析等運算需求。

配合採用華為第5代影像處理器，更強調可對應單眼等級的影像雜訊抑制效果，在遊戲遊玩體驗方面更強調可對應60fps以上的穩定輸出表現。

分享 facebook

而此次整合在Kirin 990 5G的5G連網晶片，分別對應獨立組網、非獨立組網的5G網路技術，僅支援6GHz以下頻譜連接，暫時還無法對應mmWave毫米波連接，因此預期僅能支援特定市場所推行的5G連網服務。

不過，從目前多數電信業者都傾向先採用6GHz以下頻譜連接的5G連網技術，因此暫時還不致於造成影響。但如果接下來5G連網技術發展開始大幅傾向mmWave的話，華為顯然就必須跟進支援此項技術。

另一方面，或許是因為採用整合式設計，Kirin 990 5G的5G連網表現分別為下載可達2.3Gbps，上載速度則在1.25Gbps，看起來比先前在Kirin 980搭配獨立使用5G連網晶片稍微慢一些。

分享 facebook

針對目前處於4G移轉到5G連網的過渡階段，華為也針對尚未開通5G連網服務地區提供4G連網版本的Kirin 990。

跟Kirin 990 5G比較的話，Kirin 990維持採用兩組運作時脈為2.86GHz的Cortex-A76 CPU，另外兩組Cortex-A76 CPU則將運作時脈降低為2.09Ghz，而四組Cortex-A55 CPU運作時脈也調降為1.86GHz。

至於在NPU部分，則僅保留Ascend D100 Tiny核心，因此在人工智慧運算效率方面多少會受到影響，但華為方面說明兩者核心規格會有差異，最主要還是在於5G連網環境必須同時處理更多資訊量，因此無論是CPU或NPU都必須有更高運算效率。

華為最後也確認新款Kirin 990 5G將會應用在預計9月19日揭曉的Mate 30系列，而針對現有4G網路市場則會提供Kirin 990。

在三星、華為先後推出整合5G連網晶片的處理器設計後，原訂在明年初才會推出整合5G連網晶片處理器的Qualcomm，或許也會在近期宣布推出旗下相同設計產品。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》