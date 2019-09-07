訪談／Sony定調全新旗艦手機的Xperia 5，究竟是否歸類「Compact」定位？

針對此次在IFA 2019揭曉的新款旗艦手機Xperia 5，筆者針對此次新機產品定位、命名方式，以及日前DxOMark對於Xperia 1相機功能表現評價不算高的情況，再次向Sony Mobile資深產品策劃經理染谷洋祐進行提問。

分享 facebook

以Xperia 5命名的原因？

依照染谷洋祐的說法，Sony Mobile今年從開始在手機產品採用全新命名方式，其中聚焦金字塔頂端用戶的Xperia 1採用數字「1」，代表其產品定位，而採用數字「10」的Xperia 10，以及Xperia 10 Plus，則是對應普羅大眾使用需求。

因此尺寸更適合由單手持握，同時鎖定介於普羅大眾與金字塔頂端用戶之間使用需求的Xperia 5，很自然就採用數字「5」的命名結果。

對於不少看法認為Xperia 5的產品定位，與過往Sony Mobile推行的Compact系列機種相同，染谷洋祐也不排斥這樣的看法，但以Sony Mobile內部定位與宣傳角度，卻不會特別使用Compact這樣的說法，而會是將Xperia 5視為獨立的旗艦手機，而非「依附在特定旗艦機種的小尺寸版本」，例如過往推行Compact系列機種必然會跟隨當年旗艦手機款式的作法。

當然，這樣的解釋恐怕無法令人接受，畢竟Xperia 5確實在許多設計均與上半年推出的Xperia 1相似，短時間內很難讓人脫離過往對於Compact系列機種的印象，尤其在採用數字「5」命名的說法，更令人好奇未來若是採用Xperia 2、Xperia 3等數字命名的新機產品定位。

分享 facebook

染谷洋祐對此表示，確實目前命名方式仍會令人感到困惑，但這部份確實也是Sony Mobile著手改變的一部分，同時也期望透過簡化產品名稱，避免沿用過往以英文、數字堆疊的命名方式，讓使用者能更容易選擇合適產品。

但是否意味日後產品命名方式，會比照耳機產品採固定型號，並且在後綴加上Mark I、Mark II等敘述，藉此區隔產品設計版本，染谷洋祐表示內部確實有進行相關討論，但目前並未有名確定調。

以目前Xperia系列手機命名原則，看起來確實有可能朝向以數字定調不同使用體驗，例如Motorla在Moto One系列便以Vision、Zoom區隔不同主打功能，而非以數字區隔更新版本，讓使用者能更容易知曉手機特性定位。

而如先前所說，就Xperia 5的產品定位，Sony Mobile將其視為下半年獨立推行的旗艦手機，因此包含在多工視窗分割畫面顯示功能中加入支援橫向顯示模式，以及在Cinema Pro app加入全新調整功能，或是採用全新遊戲增強模式與支援連接DUALSHOCK 4控制器遊玩《要塞英雄 (Fortnite)》在內遊戲，都是先在Xperia 5提供，之後才會透過軟體更新方式提供Xperia 1使用。

分享 facebook

對於DxOMark評價相對偏低的回應

就日前DxOMark公布針對Xperia 1相機拍攝體驗的評價，評比分數總和僅為91分，而在自拍鏡頭方面評分則為78分的情況，染谷洋祐表示確實目前不少看法會看重DxOMark評價結果，而Sony Mobile確實也會重視DxOMark的評測結果，畢竟以市場行銷角度來看，DxOMark的評測結果確實也有利於推動產品宣傳。

但站在產品設計立場來看，卻不會針對單一評測結果影響本身產品設計方向，因此未來依然會維持Sony Mobile對於產品設計要求打造相機功能。

分享 facebook

對於DxOMark評論Xperia 1雖然採用不錯的硬體設計，卻因軟體調教導致拍攝影像顏色呈現有所偏差情況，目前內部團隊確實也已經進行討論，釐清是否需要特別進行修改。

以Sony Mobile目前對於旗下手機相機拍攝表現，依然具有十足信心能有出色表現，例如近期與Shep Films合作，透過Xperia 1與Cinema Pro app進行拍攝的微電影《TASTE》，便期望展現Sony Mobile在手機拍攝效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》