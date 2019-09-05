傳三星計畫推出凹折後呈現方形外觀的手機，攜手設計師打造時尚外型

三星預期最快選在IFA 2019期間揭曉螢幕可凹折手機Galaxy Fold再次上市時間，同時也有消息指稱準備推出另一款價格更親民款式。而就彭博新聞取得消息，顯示三星更計畫推出一款凹折後可維持方形外觀的手機，螢幕攤開後的面積則為6.7吋。

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從相關說法，三星此款凹折後以方形外觀呈現的手機，有可能就是Galaxy Fold採親民價格設計版本，同時更計畫與時尚設計師Thom Brown合作，預計讓此款手機更加時尚、奢華，但顯然又與手機採親民價格設計的說法違和。

至於手機凹折後維持方形外觀，意味手機攤開為6.7吋的形狀，將會以21:9顯示比例形式呈現，看起來就會跟Sony Mobile在今年推出的Xperia 1等機種採用21:9顯示比例的CinemaWide螢幕設計相同。

在此之前，包含TCL旗下華星光電，以及京東方都已經推出相似面板設計，讓螢幕可以直向形式往內或往外凹折，而攤開之後便會以21:9形式呈現。

此外，相關消息更指出三星計畫導入超薄玻璃技術，藉此讓螢幕可凹折手機的凹折幅度更高，而不會受限於玻璃材質可延展、壓縮極限。

只是這些設計在三星內部仍處於測試階段，是否會成為正式產品進入市場，其實可能還是要先看Galaxy Fold實際上市後的市場接受度，才會決定三星接下來的產品發展策略。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》