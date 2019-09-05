親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

MLB／張育成貢獻2打點 扮印地安人獲勝關鍵

震驚！新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

華碩新款智慧手錶VivoWatch SP，搭載醫療等級的心電圖與血氧量測功能

2019-09-05 11:06楊又肇

此次IFA 2019中，華碩率先在展前發表會上揭曉的產品，就是新款智慧手錶裝置VivoWatch SP，標榜搭載醫療等級的ECG心電圖感應器，同時也搭載光學心率感應器。

分享

而功能方面，除了可以透過內建GPS監測當下跑步速度、移動距離，以及實際移動路線，也能藉由高度計確認實際登高距離。另外也能分析心率表現、心電圖，甚至可以判斷血氧含量，讓使用者可以很快判斷當前運動狀況，決定是否先做休息，或是繼續運動。

配合華碩自行設計的健康平台連動，系統會自動透過過去7天記錄的數據分析判斷個人健康狀況，並且透過合作醫院給予合適健康建議，例如台灣地區就是與台大醫院合作。同時，透過血氧分析也進一步判斷使用者的睡眠品質，若有血氧不足情況，則可能會發生睡眠呼吸暫停情況，另外也能確認個人當下壓力指數。

至於VivoWatch SP外觀部分，基本上與一般圓形錶款無異，而ECG量測元件則是位於錶環側面，方便使用者隨時壓按量測。錶帶部分則同樣採用可快速拆換設計，而華碩也提供多款錶帶配件作為穿戴搭配使用。

分享

分享

手錶本身則是透過藍牙與手機連接，錶面則採用TFT全彩螢幕與抗指紋沾染玻璃，手錶本身則可承受5ATM防水設計，可對應50公尺水下使用防護效果，電池最長續航時間則可達14天，大約可在一天使用5到6次的ECG心電圖量測，但若開啟GPS定位的話，就只能對應1天左右的電池續航力。

華碩預計在今年第四季推出VivoWatch SP，但實際時程依然要看各地區對於此項產品審核速度，畢竟搭載標榜醫療等級的ECG心電圖量測功能，因此必然也要符合各地區的醫療法規才能順利上市。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠台大醫院

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

宏碁新款Swift 5再次成為全球最輕薄14吋筆電，符合Project Athena設計

2019-09-05 11:06

讓玩家更享受遊戲，宏碁將Predator電競座艙加上按摩放鬆功能

2019-09-05 11:06

宏碁打造自有電競社群平台Planet9，預計創造全新電競生態

2019-09-05 11:06

宏碁C250i是一款可用隨意角度投放的可攜式LED投影機

2019-09-05 11:06

宏碁更新全系列Chromebook，對應不同使用需求

2019-09-05 11:06

宏碁更新輕薄電競筆電Triton 300、打造散熱效率更高的「力量寶石」

2019-09-05 11:06

宏碁擴大ConceptD產品線，涵蓋年輕創作者應用市場

2019-09-05 11:06

NVIDIA RTX Studio設計首度加入桌機，與華碩打造最高效能行動工作站

2019-09-05 11:06

華碩打造最高運算效能的行動工作站筆電ProArt StudioBook One

2019-09-05 11:06

華碩擴大ProArt設計品牌產品，打造高階筆電ProArt StudioBook Pro X

2019-09-05 11:06

華碩重量僅880公克的商務筆電ASUSPro B9450，同樣符合Project Athena設計

2019-09-05 11:06

華碩確認搭載1TB儲存容量的ROG Phone II至尊版也會在台灣推出

2019-09-05 11:06

華碩也跟進採用300Hz畫面更新率螢幕，率先用於新款ROG Zephyrus S

2019-09-05 11:06

傳三星計畫推出凹折後呈現方形外觀的手機，攜手設計師打造時尚外型

2019-09-05 11:06
看更多

熱門文章

iPhone Xs保固內被要求付1萬9千元維修 民眾氣炸

2019-09-04 19:35

Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

2019-09-04 20:19

Google推出新作業系統「Android 10」 50項新功能與異動

2019-09-04 21:33

60處稀有寶可夢地點曝光！10月新北開抓

2019-09-04 15:29

中美新海底光纜Google、FB均投資 美國擬封殺！

2019-09-04 22:21

Gmail新功能 讓你「主動」知道同事正在休假中

2019-09-04 22:09

救買氣 蘋果傳明年春季推平價版iPhone

2019-09-04 19:05

駭客用AI仿冒能源CEO語音下令 員工秒匯出24萬美元

2019-09-04 16:58

Youtuber精湛手藝為蘋果鍍金 手工打造18K金AirPods

2019-09-04 17:02

被告了！Facebook照片自動tag朋友功能 即起預設為關閉

2019-09-04 14:50

文件顯示蘋果新機名稱確實為iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max

2019-09-05 11:08

晶豪科傳捷報 打進京東智慧音箱供應鏈

2019-09-04 12:54

Facebook宣布 將在台推動數位公民培養計畫

2019-09-04 18:12

三星首款A系列5G手機韓國率先開賣 鎖定直播族群

2019-09-04 14:44

開箱／閃鑄冒險家3 第一次用3D印表機就上手

2019-09-04 20:46

韓國追楓正當紅 遠傳漫遊上網吃到飽每日只要99元

2019-09-04 12:35

電競市場太夯 宏碁首推電競社群平台

2019-09-04 19:20

2020年台北電腦展 新設5G通訊及網路產品區

2019-09-05 11:01

執行長被駭後補破網 推特暫停簡訊推文功能

2019-09-05 10:26

傳Apple Watch增睡眠追蹤功能 還能睡前提醒充電

2019-09-04 22:01

IFA展 LG推全新語音App與AI顧客維修服務

2019-09-04 18:11

宏碁新款Swift 5再次成為全球最輕薄14吋筆電，符合Project Athena設計

2019-09-05 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top