華碩新款智慧手錶VivoWatch SP，搭載醫療等級的心電圖與血氧量測功能

此次IFA 2019中，華碩率先在展前發表會上揭曉的產品，就是新款智慧手錶裝置VivoWatch SP，標榜搭載醫療等級的ECG心電圖感應器，同時也搭載光學心率感應器。

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而功能方面，除了可以透過內建GPS監測當下跑步速度、移動距離，以及實際移動路線，也能藉由高度計確認實際登高距離。另外也能分析心率表現、心電圖，甚至可以判斷血氧含量，讓使用者可以很快判斷當前運動狀況，決定是否先做休息，或是繼續運動。

配合華碩自行設計的健康平台連動，系統會自動透過過去7天記錄的數據分析判斷個人健康狀況，並且透過合作醫院給予合適健康建議，例如台灣地區就是與台大醫院合作。同時，透過血氧分析也進一步判斷使用者的睡眠品質，若有血氧不足情況，則可能會發生睡眠呼吸暫停情況，另外也能確認個人當下壓力指數。

至於VivoWatch SP外觀部分，基本上與一般圓形錶款無異，而ECG量測元件則是位於錶環側面，方便使用者隨時壓按量測。錶帶部分則同樣採用可快速拆換設計，而華碩也提供多款錶帶配件作為穿戴搭配使用。

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手錶本身則是透過藍牙與手機連接，錶面則採用TFT全彩螢幕與抗指紋沾染玻璃，手錶本身則可承受5ATM防水設計，可對應50公尺水下使用防護效果，電池最長續航時間則可達14天，大約可在一天使用5到6次的ECG心電圖量測，但若開啟GPS定位的話，就只能對應1天左右的電池續航力。

華碩預計在今年第四季推出VivoWatch SP，但實際時程依然要看各地區對於此項產品審核速度，畢竟搭載標榜醫療等級的ECG心電圖量測功能，因此必然也要符合各地區的醫療法規才能順利上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》