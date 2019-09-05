華碩也跟進採用300Hz畫面更新率螢幕，率先用於新款ROG Zephyrus S

或許是看在宏碁將旗下遊戲筆電螢幕畫面更新率提高至300Hz，華碩在稍早舉辦的IFA 2019展前活動中，同樣宣布將針對日前推出的ROG Zephyrus S GX701進行升級，使其同樣搭載支援300Hz畫面更新率的螢幕規格，藉此對應更穩定的畫面輸出表現。

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而換上新顯示螢幕的ROG Zephyrus S GX701，預計會在今年10月進入市場銷售，其他換上支援300Hz畫面更新率螢幕規格的機種，還包含15吋設計的ROG Zephyrus S GX502，以及15吋或17吋設計的ROG Strix SCAR III，但實際推行時間則有可能介於今年底或明年上半年。

支援300Hz畫面更新率，意味顯示卡也必須能對應輸出300fps畫面內容，意味筆電本身的顯示卡效能也必須跟著提昇，例如在ROG Zephyrus S GX701便採用NVIDIA GeForce RTX 2080，同時遊戲內容也必須支援更高畫面更新率。

至於換上300Hz畫面更新率的螢幕規格，新版ROG Zephyrus S GX701依然維持採用Intel第9代Core i7處理器等硬體規格，基本上並沒有太大差異。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》