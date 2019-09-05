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華碩擴大ProArt設計品牌產品，打造高階筆電ProArt StudioBook Pro X

2019-09-05 11:06楊又肇

今年在Computex 2019推出搭載雙螢幕設計的ZenBook Duo系列，華碩顯然期望強化針對設計需求打造的ProArt品牌產品，在此次IFA 2019宣布推出可對應各類內容創作的高階筆電ProArt StudioBook Pro X，另外也推出採用小型機箱設計的桌機ProArt Station D940MX，並且更新包含15吋或17吋設計的ProArt StudioBook，以及ProArt StudioBook Pro筆電。

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ProArt StudioBook Pro X基本上是此次更新的系列機種最高階款式，雖然採用17吋螢幕設計，但藉由窄邊框設計放進原本15吋大小機身內，並且配置ScreenPad 2.0螢幕觸控板，讓使用者能配合第二螢幕當做功能快速鍵。

硬體規格方面，ProArt StudioBook Pro X最高可搭載Intel Xeon E-2276M處理器，以及NVIDIA Quadro RTX 5000專業繪圖卡，而內建連接埠更包含三組USB-A、兩組Thunderbolt 3，以及包含HDMI與SD讀卡機，方便使用者將此款筆電應用在各類內容創作，甚至連接虛擬實境裝置使用內容。

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至於此次同步更新的小型桌機ProArt Station D940MX，則是可搭配Intel Core i9-9900K，並且能選購NVIDIA Quadro RTX 4000，或是選擇NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti獨立顯示卡，其他也支援Thunderbolt 3與Wi-Fi 6連接功能，機箱內側更採用伺服器等級散熱片，以及4組風扇構成的散熱系統，即便在全速運作也不會產生高於37dB噪音值。

而同步更新的ProArt StudioBook與ProArt StudioBook Pro系列，則是針對不同創作使用需求打造，預計會在今年第四季陸續在各個市場推出。

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另外，華碩也宣布推出ProArt Creator Center應用服務，讓使用者能以此校正不同裝置的色彩顯示效果，並且讓裝置端的CPU與GPU效能達成最佳化，或是將繪圖渲染工作進度與手機同步，讓使用者隨時可透過手機確認筆電或桌機端的工作進度。

相比宏碁今年主打ConceptD系列面向創作者需求打造機種，華碩也將2011年開始推動的ProArt視為今年主打項目，並且提供筆電、桌機、專業顯示器在內產品，藉此對應各類設計創作需求。

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ProArt StudioBook Pro X：

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ProArt Station D940MX：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

噪音

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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