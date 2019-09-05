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華碩打造最高運算效能的行動工作站筆電ProArt StudioBook One

2019-09-05 11:06楊又肇

與NVIDIA合作，華碩在此次IFA 2019展前活動宣布推出目前運算效能最高的行動工作站筆電ProArt StudioBook One，首度將NVIDIA Quadro RTX 6000專業繪圖卡應用在筆電產品，並且符合NVIDIA ACE設計規範，包含使用鈦金屬散熱系統，更導入進階版Optimus電源控制技術，並且搭載支援120Hz畫面更新率的4K專業顯示螢幕。

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為了提供足夠散熱效果，華碩將原本應用在Zephyrus系列機種的散熱機構應用在ProArt StudioBook One。當筆電上蓋掀開後，就會自動地將下緣部分「張開」，透過下方將空氣吸進躋身，配合散熱片將熱源集中，並且透過螢幕上緣出口將熱氣排出，藉此達成冷卻效果。

而為了支撐Quadro RTX 6000專業繪圖卡運作所需電量，ProArt StudioBook One更將主機板移到螢幕面板背面，藉此透過上述散熱系統驅熱，而鍵盤下方的機身空間則可放置更大電池容量，另外也能配合進階版Optimus電源控制技術確保電池續航表現。

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硬體規格方面，除了採用Quadro RTX 6000專業繪圖卡，ProArt StudioBook One更搭載Intel第9代Core i9-9980HK處理器、支援120Hz畫面更新率的4K UHD螢幕，並且搭載32GB記憶體與1TB SSD起跳規格。

依照華碩表示，ProArt StudioBook One不僅可對應專業繪圖創作，更能支援虛擬實境、高解析度的多媒體影音內容創作應用，建議售價雖然尚未公布，但預期光是單張Quadro RTX 6000專業繪圖卡就要價6300美元，預期此款最高效能的行動工作站筆電將會以更高價格銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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