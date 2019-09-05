NVIDIA RTX Studio設計首度加入桌機，與華碩打造最高效能行動工作站

NVIDIA稍早在IFA 2019期間宣布與宏碁、華碩、HP、微星擴大合作總計12款全新創作者系列筆電與桌機，其中與華碩合作的ProArt StudioBook One更首度採用Quadro RTX 6000專業繪圖卡，成為目前運算效能最高的行動工作站。

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包含華碩推出的ProArt StudioBook One，此次NVIDIA與宏碁、華碩、HP、微星合作推出12款以RTX Studio System形式打造的創作者筆電與桌機，讓符合RTX Studio創作者系列筆電、桌機總數增加至39款。

NVIDIA在今年Computex 2019期間，便宣布採用Turing顯示架構設計的Quadro RTX或GeForce RTX GPU，並且針對電功耗進行最佳化調整，讓機身尺寸可控制在15吋以下，同時符合輕薄便攜使用體驗的RTX Studio創作者系列筆電設計。

此次在IFA 2019期間，NVIDIA不僅宣布擴大創作者筆電產品合作，更首度將桌機納入RTX Studio System形式，藉此增加市場使用需求。

而NVIDIA此次與華碩合作打造的ProArt StudioBook One，不僅採用搭載24GB顯示記憶體的RTX 6000專業繪圖卡，更採用NVIDIA ACE等級參考設計，其中包含使用鈦金屬散熱系統，更導入進階版Optimus電源控制技術，並且搭載支援120Hz畫面更新率的4K專業顯示螢幕。

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就NVIDIA說明，在ACE等級參考設計中採用的鈦金屬散熱系統，厚度僅控制在25mm以下，並且對應高達300W冷卻效率，同時也讓筆電掌托位置發熱比例大幅降低。

在電力控制方面，則是藉由進階版Optimus電源控制技術，讓筆電能在處理器整合顯示卡與獨立繪圖卡之間流暢切換，並且讓筆電充電器能在提供300W電力情況，僅採用傳統設計一半大小，讓使用者攜帶使用時，能夠減輕額外重量負擔。

至於針對螢幕部分，則是要求符合120Hz畫面更新率、4K解析度，並且在出廠時顯示符合100% Adobe RGB顯示範圍、Delta E小於1的顏色校正，同時符合97% PANTONE DCI-P3色域。

軟體方面則可對應NVIDIA Studio工具，並且對應超過40款支援RTX技術加速的創作軟體工具，讓創作者能以更得心應手形式創作內容。

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除了與華碩合作ProArt StudioBook One，更包含ProArt StudioBook Pro X、ProArt StudioBook 17與ProArt StudioBook 15，NVIDIA更與宏碁合作ConceptD 5、ConceptD 5 Pro。

桌機方面則包含與華碩合作ProArt Station D940MX、Mini PC ProArt PA90，與宏碁合作ConceptD 900、ConceptD 500，微星方面則合作Prestige P100，並且與HP合作Envy Desktop。

預計從即日起至10月21日期間，NVIDIA更針對創作者筆電、桌機產品額外提供三個月免費使用的Maxon Cinema 4D，以及Redshift創作工具。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》