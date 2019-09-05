宏碁擴大ConceptD產品線，涵蓋年輕創作者應用市場

今年尚半年在紐約發表會揭曉一系列ConceptD筆電產品後，宏碁在IFA 2019展前活動進一步擴大針對創作者打造的ConceptD系列產品，其中包含針對年輕創作者推出的升級款ConceptD 3與ConceptD 5，以及針對進階創作需求打造的ConceptD Pro系列，藉此對應專業創作、人工智慧應用，以及軟體開發者需求。

分享 facebook

此次推出的ConceptD Pro系列，分別包含ConceptD 9 Pro、ConceptD 7 Pro、ConceptD 5 Pro與ConceptD 3 Pro，並且均採用NVIDIA RTX Studio形式設計，螢幕尺寸分別對應17.3吋、17吋、15.6吋、15吋等規格，並且採用Intel第9代Core i系列處理器，最高可使用NVIDIA Quadro RTX 5000專業繪圖卡，或是使用NVIDIA Quadro T1000顯示晶片。

而外觀部分除了採用輕薄形式設計，更以簡潔風格打造，並且搭配琥珀色背光鍵盤，藉此滿足創作者希望維持充足運算效能，同時也能滿足輕薄、時尚機身設計的使用需求。

分享 facebook

針對專業設計等應用，宏碁也在ConceptD Pro系列加入諸如對應PANTONE認證、100% Adobe RGB色域與Delta E<1的螢幕色彩準確度，另外也提供可對應4096階數位筆觸的Wacom手寫筆，同時硬體方面均支援絕大多數的專業軟體相容支援，分別可應用在內容創作、軟體開發、數據研究、虛擬實境內容設計等領域，並且維持方便攜行使用特性，更可確保使用過程低噪音表現。

此次同步更新的新款ConceptD 3與ConceptD 5則是針對YouTuber等線上直播、影音內容創作，或是更普及化的內容創作需求打造，兩者均最高搭載Intel第9代Core i7處理器，其中ConceptD 5將搭載NVIDIA GeForce GTX 2060獨立顯示卡，並且提供15吋與17吋規格，而ConceptD 3則配置NVIDIA GeForce GTX 1650獨立顯示卡，機身則採用純白外觀設計。

配合此次更新的ConceptD系列機種，宏碁也推出全新ConceptD CM2241W顯示器，其中採用窄邊框、最高75Hz畫面更新率，並且對應99% Adobe RGB色域。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》