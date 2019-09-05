宏碁更新輕薄電競筆電Triton 300、打造散熱效率更高的「力量寶石」

在電競機種方面，宏碁此次在IFA 2019展前活動宣布推出全新Predator Triton 300輕薄電競筆電，並且在現有Predator Triton 500加入可選擇300Hz畫面更新率的螢幕選項，另外更推出全新「力量寶石 (Power Gem)」散熱片設計，讓筆電散熱效率可以大幅提高。

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Predator Triton 300將作為系列機種以輕薄形式打造規格，並且在效能與價格之間取得平衡，成為系列機種最親民的入門款式，同時整體重量僅在2.3公斤。

硬體規格最高可搭載Intel第九代Core i7處理器，以及NVIDIA GeForce GTX 1650獨立顯示卡，記憶體更可從16GB擴充至32GB，並且提供最高可支援兩組1TB PCIe NVMe (RAID 0) SSD，或是最高達2TB容量的HDD硬碟選項，至於螢幕則採用15.6吋、Full HD解析度與144Hz畫面更新率規格，最高可對應3ms顯示反應速度。

另外則配置Waves Nx音效系統、支援分區背光的RGB鍵盤，以及一鍵超頻的Turbo鍵與Predator Sense按鍵設計，另外也將「W」、「A」、「S」、「D」與方向鍵等特定按鍵以透明凹形鍵帽設計，方便使用者快速辨識操作。

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散熱部分除了採用新一代AeroBlade 3D刀鋒速冷金屬雙風扇、CoolBoost酷冷散熱技術，更配合全新「力量寶石」散熱片大幅提昇驅熱效果，而此款散熱片設計也會應用到其他Triton系列機種。

至於新款Triton 500則加入300Hz畫面更新率的15.6吋螢幕規格，藉此讓玩家可以對應更穩定、快速反應的畫面顯示效果。

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新款Nitro XV3系列電競螢幕

此次發表活動中，宏碁也宣布推出相容NVIDIA G-Sync畫面抗撕裂技術的新款Nitro XV3系列電競螢幕，其中Nitro XV273U S提供27吋、WQHD解析度 (2560 x 1440)、144Hz畫面更新率，最高可超頻至165Hz，另一款Nitro XV273 X則提供27吋Full HD解析度，最高240Hz畫面更新率，並且符合DisplayHDR 400認證，分別支援5ms的IPS面板原生反應時間，以及0.1ms的G2G反應時間。

而Nitro XV253Q X則採24.5吋、Full HD解析度與240Hz畫面更新率，Nitro XV253Q P同樣採用24.5吋、Full HD解析度，但畫面更新率僅為144Hz。

與Ubisoft合作《彩虹六號》電競賽事

除了系列新機，宏碁此次更宣布與Ubisoft合作《彩虹六號：圍攻行動 (Rainbow Six Siege)》電競賽事活動，預計在賽事活動中提供旗下Predator系列PC與螢幕設備。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》