宏碁更新全系列Chromebook，對應不同使用需求
在此次IFA 2019中，宏碁依舊更新旗下Chromebook系列機種，分別包含大尺寸螢幕設計的Chromebook 315、Chromebook 314，以及採用螢幕可翻轉、方便攜行使用的Chromebook 311、Chromebook Spin 311。
Chromebook幾乎已經成為宏碁例行更新產品，並且滿足家庭、學生或小型企業使用需求，強調對應長時間使用、效能與方便使用特性。
此次更新機種裡，Chromebook 315與Chromebook 314均標榜大尺寸抗炫光螢幕設計，前者配置15.6吋螢幕，後者則採14吋螢幕，解析度均為Full HD，並且可選擇觸控或非觸控形式，而Chromebook 315更配置獨立數字鍵，方便需要經常輸入數字的企業用戶使用。
至於Chromebook 311、Chromebook Spin 311均採用11.6吋螢幕設計，後者螢幕更對應360度翻轉使用，而Chromebook 311則僅維持一般筆電使用模式，但兩者重量均為1.06公斤，螢幕也區分觸控或非觸控規格。
四款Chromebook分別採用Intel Celeron N4000或Celeron N4100處理器，而Chromebook 315則可額外選擇搭載Intel Pentium Silver N5000處理器，但基本上均以無風扇形式設計，因此可對應低噪音操作使用模式。
電池續航表現，Chromebook 315、Chromebook 314均可對應12.5小時電池續航表現，而Chromebook Spin 311、Chromebook 311則可對應10小時電池續航表現。
配合本身採用Chrome OS，此次推出四款Chromebook同樣也支援Google Assistant數位助理服務，並且可透過「Hey Google」隨時喚醒，進而藉由聲控互動方式完成信件寄送、播放音樂，或是上網搜尋等需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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