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宏碁C250i是一款可用隨意角度投放的可攜式LED投影機

2019-09-05 11:06楊又肇

宏碁此次推出的C250i可攜式LED投影機，本身採用特殊12邊形聲波線條造型的圓桶形式設計，不僅讓投影機本身能對應直立或橫放形式投放影像內容，更可配合12邊形外觀設計對應不同投影角度。

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C250i可攜式LED投影機本身無需暖機，即可隨時啟用，並且支援連接Android或iOS裝置進行投影，配合內建自動直立投影模式 (auto-portrait)，當處於鏡射投影模式時，無需調整手機螢幕，就能自動偵測最佳投影方向，並且支援影像側邊無黑邊的全畫面投影效果。

配合12邊形的外觀設計，讓使用者能將投影機橫放，並且透過滾動方式找到最佳投影角度，無需底座或腳架也能順利投影，甚至可以直接將畫面投放至天花板，或是牆面觀看，藉此增加投影使用彈性。而投影機本身也內建5瓦輸出功率的喇叭，可讓使用者透過藍牙連接方式與手機配對使用。

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內建電源可對應5小時左右連續投影使用時間，本身也能當做行動電源幫手機充電，而LED模組更可對應長達3萬小時的投影使用壽命，更可對應300 ANSI流明亮度、5000：1對比度與100% NTSC相容性的廣色域表現。

連接方式則可透過HDMI，或是直接透過USB Type-C連接手機，同時也能透過USB Type-A連接USB隨身碟內容，直接透過投影機播放，無需配合外接電腦進行操作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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