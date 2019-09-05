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宏碁打造自有電競社群平台Planet9，預計創造全新電競生態

2019-09-05 11:06楊又肇

在此次IFA 2019展前活動最後，宏碁宣布打造自有電競社群平台Planet9，預計配合本身電競硬體設備建構更完整的電競生態。

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依照宏碁說明Planet9是針對玩家社群生態所打造，讓玩家可以透過此平台與其他玩家互動，並且可藉此向資深玩家、賽事教練討教遊戲操作技巧，或是以此媒合合適玩家一同組隊，另外也能透過列表確認目前排名、戰績等數據。

在教練服務中，將由與宏碁簽署合作的資深玩家、賽事教練，甚至電競選手擔任講師，透過每小時計費形式提供教學，讓玩家能獲得指點後，在遊戲中以更精鍊技巧擊敗對手。依照宏碁說明，此項服務現階段會以1對1形式進行教學，未來也有機會視情況加入多人同時上線互動，甚至也能讓知名玩家、選手以此舉辦線上粉絲見面會。

而預計後續加入的Carry服務，則可讓志同道合的玩家共同組隊，或是讓有經驗玩家帶領菜鳥玩家學習遊玩，而實況主也能在此項功能嵌入個人Twitch或YouTube頻道，藉此吸引更多玩家、粉絲一同組隊。

另外，Planet9日後也會加入團隊練習功能，讓使用者能透過隊伍或聯盟形式進行對戰，藉此訓練遊戲遊玩技巧，同時也能透過對戰過程獲取額外獎勵。

目前Planet9將從即日起開放申請封測，有興趣玩家可以透過「planet9.gg」網址登錄申請，宏碁預計在明年1月30日進入beta公測，並且預期以此配合自身硬體設備，建構完整的電競生態。

遊戲支援方面，目前Planet9僅先支援《絕地求生 (PUBG)》、《英雄聯盟 (League of Lengends)》與《DOTA 2》，宏碁預期接下來會與更多主流遊戲合作，讓使用者能透過Planet9平台進行深度交流。

雖然目前還無法確認宏碁此項服務是否能夠成功，但就宏碁看法認為結合軟體服務應用，將可補足硬體發展空缺部分，藉此創造全新發展機會。而未來也計畫進一步串接線上直播等應用，或許將能改變既有Twitch、YouTube等直播服務帶動的電競生態。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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