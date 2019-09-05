親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

MLB／張育成貢獻2打點 扮印地安人獲勝關鍵

震驚！新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

宏碁新款Swift 5再次成為全球最輕薄14吋筆電，符合Project Athena設計

2019-09-05 11:06楊又肇

在Intel宣布推出代號Ice Lake與Comet Lake的第10代Core I系列處理器後，宏碁在IFA 2019展前活動宣布推出全新Swift 5輕薄筆電，不僅換上Ice Lake規格處理器，更符合Intel Project Athena設計。

分享

換上新款處理器，宏碁表示將使Swift 5再次成為全球最輕薄的14吋筆電，讓重量縮減至990公克，同時厚度僅有14.95mm，螢幕更採用窄邊框設計，顯示佔比則達86.4%。

而處理器最高可搭載Intel Core i7-1065G7規格，並且符合Intel Project Athena設計，電池續航表現可達14.5小時，並且支援以快充技術於半小時內充入可對應4.5小時運作電量。

由於換上Ice Lake處理器，宏碁更標榜透過內建Gen 11 Iris Plus整合式顯示卡即可對應1080P@60fps遊戲畫面顯示輸出效果，同時也能透過NVIDIA GeForce MX250發揮額外顯示效能，並且支援以Wi-Fi 6對應更高速網路連接。

分享

此次同步更新的Swift 3，同樣採14吋螢幕設計，但重量則為1.19公斤，厚度則為15.95mm，同樣採用Ice Lake規格的第10代Core i7-1065G7處理器，電池續航表現同樣可達12.5小時，以及可在30分鐘內充入4小時電池電量，螢幕則同樣採4.37mm窄邊框與84%顯示佔比設計。

分享

另外推出的Aspire C AiO則採最薄6.8mm設計，主要針對家庭或學生使用需求打造，分別提供27吋、24吋、22吋三種Full HD IPS螢幕尺寸，同樣搭載Intel第10代Core i系列處理器，並且可選擇搭載NVIDIA MX130獨立顯示卡，可擴充最高達1TB M.2 NVMe SSD，或是最高達2TB的2.5吋硬碟與32GB DDR4-2666記憶體，螢幕則可透過HDMI連接，當做其他裝置外接顯示螢幕使用。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

G7

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

讓玩家更享受遊戲，宏碁將Predator電競座艙加上按摩放鬆功能

2019-09-05 11:06

宏碁打造自有電競社群平台Planet9，預計創造全新電競生態

2019-09-05 11:06

宏碁C250i是一款可用隨意角度投放的可攜式LED投影機

2019-09-05 11:06

宏碁更新全系列Chromebook，對應不同使用需求

2019-09-05 11:06

宏碁更新輕薄電競筆電Triton 300、打造散熱效率更高的「力量寶石」

2019-09-05 11:06

宏碁擴大ConceptD產品線，涵蓋年輕創作者應用市場

2019-09-05 11:06

NVIDIA RTX Studio設計首度加入桌機，與華碩打造最高效能行動工作站

2019-09-05 11:06

華碩打造最高運算效能的行動工作站筆電ProArt StudioBook One

2019-09-05 11:06

華碩擴大ProArt設計品牌產品，打造高階筆電ProArt StudioBook Pro X

2019-09-05 11:06

華碩重量僅880公克的商務筆電ASUSPro B9450，同樣符合Project Athena設計

2019-09-05 11:06

華碩確認搭載1TB儲存容量的ROG Phone II至尊版也會在台灣推出

2019-09-05 11:06

華碩也跟進採用300Hz畫面更新率螢幕，率先用於新款ROG Zephyrus S

2019-09-05 11:06

華碩新款智慧手錶VivoWatch SP，搭載醫療等級的心電圖與血氧量測功能

2019-09-05 11:06

傳三星計畫推出凹折後呈現方形外觀的手機，攜手設計師打造時尚外型

2019-09-05 11:06
看更多

熱門文章

9月電信省很大 全民同享台星學生價 中華電信大送上網量

2019-09-04 11:51

iPhone Xs保固內被要求付1萬9千元維修 民眾氣炸

2019-09-04 19:35

Lightroom行動版不只修片 還藏了強大專業相機功能

2019-09-04 20:19

Google推出新作業系統「Android 10」 50項新功能與異動

2019-09-04 21:33

中美新海底光纜Google、FB均投資 美國擬封殺！

2019-09-04 22:21

60處稀有寶可夢地點曝光！10月新北開抓

2019-09-04 15:29

Gmail新功能 讓你「主動」知道同事正在休假中

2019-09-04 22:09

救買氣 蘋果傳明年春季推平價版iPhone

2019-09-04 19:05

駭客用AI仿冒能源CEO語音下令 員工秒匯出24萬美元

2019-09-04 16:58

Youtuber精湛手藝為蘋果鍍金 手工打造18K金AirPods

2019-09-04 17:02

被告了！Facebook照片自動tag朋友功能 即起預設為關閉

2019-09-04 14:50

文件顯示蘋果新機名稱確實為iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max

2019-09-05 11:08

晶豪科傳捷報 打進京東智慧音箱供應鏈

2019-09-04 12:54

Facebook宣布 將在台推動數位公民培養計畫

2019-09-04 18:12

三星首款A系列5G手機韓國率先開賣 鎖定直播族群

2019-09-04 14:44

開箱／閃鑄冒險家3 第一次用3D印表機就上手

2019-09-04 20:46

韓國追楓正當紅 遠傳漫遊上網吃到飽每日只要99元

2019-09-04 12:35

電競市場太夯 宏碁首推電競社群平台

2019-09-04 19:20

執行長被駭後補破網 推特暫停簡訊推文功能

2019-09-05 10:26

2020年台北電腦展 新設5G通訊及網路產品區

2019-09-05 11:01

傳Apple Watch增睡眠追蹤功能 還能睡前提醒充電

2019-09-04 22:01

IFA展 LG推全新語音App與AI顧客維修服務

2019-09-04 18:11

宏碁新款Swift 5再次成為全球最輕薄14吋筆電，符合Project Athena設計

2019-09-05 11:06

華碩重量僅880公克的商務筆電ASUSPro B9450，同樣符合Project Athena設計

2019-09-05 11:06

傳三星計畫推出凹折後呈現方形外觀的手機，攜手設計師打造時尚外型

2019-09-05 11:06

宏碁C250i是一款可用隨意角度投放的可攜式LED投影機

2019-09-05 11:06

宏碁更新全系列Chromebook，對應不同使用需求

2019-09-05 11:06

讓玩家更享受遊戲，宏碁將Predator電競座艙加上按摩放鬆功能

2019-09-05 11:06

華碩新款智慧手錶VivoWatch SP，搭載醫療等級的心電圖與血氧量測功能

2019-09-05 11:06

華碩打造最高運算效能的行動工作站筆電ProArt StudioBook One

2019-09-05 11:06

宏碁打造自有電競社群平台Planet9，預計創造全新電競生態

2019-09-05 11:06

宏碁擴大ConceptD產品線，涵蓋年輕創作者應用市場

2019-09-05 11:06

宏碁更新輕薄電競筆電Triton 300、打造散熱效率更高的「力量寶石」

2019-09-05 11:06

華碩擴大ProArt設計品牌產品，打造高階筆電ProArt StudioBook Pro X

2019-09-05 11:06

NVIDIA RTX Studio設計首度加入桌機，與華碩打造最高效能行動工作站

2019-09-05 11:06

華碩確認搭載1TB儲存容量的ROG Phone II至尊版也會在台灣推出

2019-09-05 11:06

華碩也跟進採用300Hz畫面更新率螢幕，率先用於新款ROG Zephyrus S

2019-09-05 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top