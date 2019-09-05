宏碁新款Swift 5再次成為全球最輕薄14吋筆電，符合Project Athena設計

在Intel宣布推出代號Ice Lake與Comet Lake的第10代Core I系列處理器後，宏碁在IFA 2019展前活動宣布推出全新Swift 5輕薄筆電，不僅換上Ice Lake規格處理器，更符合Intel Project Athena設計。

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換上新款處理器，宏碁表示將使Swift 5再次成為全球最輕薄的14吋筆電，讓重量縮減至990公克，同時厚度僅有14.95mm，螢幕更採用窄邊框設計，顯示佔比則達86.4%。

而處理器最高可搭載Intel Core i7-1065G7規格，並且符合Intel Project Athena設計，電池續航表現可達14.5小時，並且支援以快充技術於半小時內充入可對應4.5小時運作電量。

由於換上Ice Lake處理器，宏碁更標榜透過內建Gen 11 Iris Plus整合式顯示卡即可對應1080P@60fps遊戲畫面顯示輸出效果，同時也能透過NVIDIA GeForce MX250發揮額外顯示效能，並且支援以Wi-Fi 6對應更高速網路連接。

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此次同步更新的Swift 3，同樣採14吋螢幕設計，但重量則為1.19公斤，厚度則為15.95mm，同樣採用Ice Lake規格的第10代Core i7-1065G7處理器，電池續航表現同樣可達12.5小時，以及可在30分鐘內充入4小時電池電量，螢幕則同樣採4.37mm窄邊框與84%顯示佔比設計。

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另外推出的Aspire C AiO則採最薄6.8mm設計，主要針對家庭或學生使用需求打造，分別提供27吋、24吋、22吋三種Full HD IPS螢幕尺寸，同樣搭載Intel第10代Core i系列處理器，並且可選擇搭載NVIDIA MX130獨立顯示卡，可擴充最高達1TB M.2 NVMe SSD，或是最高達2TB的2.5吋硬碟與32GB DDR4-2666記憶體，螢幕則可透過HDMI連接，當做其他裝置外接顯示螢幕使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》