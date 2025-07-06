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賴總統臉書發文防颱 反被網友敲碗酸要聽第五講
輕颱丹娜絲逼近台灣，賴清德總統昨發文提醒民眾防颱，底下網友留言五花八門，除了回覆總統的防颱提醒外，有人敦促總統快支持普發現金一萬元，也有人說「怎麼不講第五講了，颱風天很適合聽廢話、空話跟笑話耶。」
賴總統原訂昨（5日）發表團結國家第五講，因颱風逼近取消。
網友留言稱「敲碗第五講，每一講都好好笑耶，拜託繼續講下去」、「總統好，風雨生信心！支持團結開講！」、「敲碗...第五講！」不等。
立法院將排審藍營提出普發現金一萬元的特別條例，賴總統反對，稱應該把錢投資在強化國家韌性的特別預算。
有網友在總統臉書底下反映，希望盡快普發現金一萬元。
此外，台中一家五口遇詐騙走上絕路，引發社會關注和民怨，也有一部分網友在賴總統臉書下留言，對於政府打詐不力表達不滿。
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