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賴清德取消今晚第五講 朱立倫轟亂講：民進黨都不希望賴再講

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統原定今晚於高雄發表「團結國家十講」第五講，後以颱風為由取消。國民黨主席朱立倫表示，民進黨的內部都是希望賴清德不要再講，因為是「亂台十講」，亂講只會讓台灣更混亂。聯合報資料照
賴清德總統原定今晚於高雄發表「團結國家十講」第五講，後以颱風為由取消。國民黨主席朱立倫表示，民進黨的內部都是希望賴清德不要再講，因為是「亂台十講」，亂講只會讓台灣更混亂。聯合報資料照

賴清德總統原定今晚於高雄發表「團結國家十講」第五講，後以颱風為由取消。國民黨主席朱立倫表示，民進黨的內部都是希望賴清德不要再講，因為是「亂台十講」，亂講只會讓台灣更混亂。

賴清德展開「團結國家十講」，第五講原定今晚在高雄登場，總統府今早宣布受丹娜絲颱風影響取消。朱立倫今下午出席國民黨首場反罷造勢。對此，朱立倫說，他當然知道民進黨的內部都是希望賴清德不要再講，因為事實上這個是亂講，「亂台十講」。

朱立倫指出，賴清德的目的都只是為了要惡化、要鬥爭，搞得台灣大亂，顛倒是非造謠生事，真的希望賴清德好好做事情，不要讓台灣陷入混亂當中，不要再為了惡鬥，為了權力再搞亂台十講，這種亂講的結果只會讓台灣大家更混亂。

關於國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，今日造勢似乎動員力不足，朱立倫說，今天一方面天氣非常熱，一方面這是第一次台北市幾位聯合來做。接下來還會有非常多的區域聯防，不管新北市的選前之夜、桃園的選前之夜或是台中的選前之夜等等，都會全力努力。選前黃金周、選前之夜，會北北基桃各地大家一起來動員，一起來造勢。

國民黨 團結國家十講 朱立倫 民進黨 賴清德

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