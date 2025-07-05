丹娜絲來襲 賴清德高雄團結第五講及護國遶境「皆取消」

颱風來襲，賴清德總統今晚「團結第五講」活動取消，民進黨高市黨部也宣布，「護國大遶境」高雄場原計明天（6日）下午從三鳳宮啟程遊行至中央公園，因颱風影響，活動宣布取消。

賴清德總統原訂今日（5日）晚間出席「國際獅子會300E3區高雄市雄大獅子會雄獅之約」，因丹娜絲颱風取消行程。市府也隨後宣布，因進行防颱整備工作，市長陳其邁取消出席行程。

此外，高市黨部號召議員參與「護國大遶境」高雄場活動，原本規畫周日下午2時30分從三鳳宮啟程，結合市議員、立委在廟口開講及機車遶境隊伍，沿途會經過三鳳中街、高雄車站、三民公園、漢神巨蛋等重要地標，並在中央公園城市光廊結束，沿線設置12處應援加油點，

今早8時30分中央氣象署發布丹娜絲颱風海上颱風警報，民進黨高市黨部宣布活動取消。主委黃文益表示，依據氣象預報，明天高雄應該會下大雨，考量安全取消集會及遊行活動。