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賴清德第5講颱風取消 張啓楷：共諜在外交部 不要閃躲

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴清德總統「第五講」原定今晚在高雄登場，但總統府今早宣布受丹娜絲颱風影響取消。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，不要閃躲。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統「第五講」原定今晚在高雄登場，但總統府今早宣布受丹娜絲颱風影響取消。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，不要閃躲。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統展開「團結國家十講」，第五講原定今晚在高雄登場，但總統府今早宣布受丹娜絲颱風影響取消。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，「要登場的第五講講外交不要閃躲，要清楚跟全民交代，共諜就在外交部。」

賴清德日前展開宣講，但連日失言風波包括「打掉雜質」、「萬元買菜」等等，引發各界討論。張啓楷表示，連四場失言變常態，把國家的主人當雜質、萬元買菜，引發民怨、民憤，要登場的「第五講」講外交不要閃躲，要清楚向全民交代，共諜就在外交部，國安會秘書長吳釗燮不道歉、不說明、不負責、不下台，還不到立法院。

張啓楷說，賴總統不要護短、不正視外交部共諜案，導致六年斷交八國，連駐美代表處消息都外電，引起當時駐美代表蕭美琴抗議，賴總統對真相和責任一定要說明清楚，對全民有交代。

外交部 張啓楷

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