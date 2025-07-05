軍人升等商務艙引反彈聲浪 游盈隆5點探討：賴總統和顧立雄應多下功夫

關於軍人優先升等商務艙的爭議，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，賴清德總統提出後，輿論反應激烈，直到現在仍餘波盪漾，但反對的聲音明顯大於贊成的聲音。賴總統身為三軍統帥，公開主張社會應禮遇軍人，向勞苦功高的軍人表達肯定、尊敬和感謝之意，何錯之有？為什麼輿論會出現異常的反彈聲浪？值得探討。

賴清德總統7月1日在關於「國防」的演說時表示，6家國籍航空的國際線航班提供軍人優先登機，接下來，他將請交通部接洽，若登機後商務艙有空位，應提供自動升等服務。

游盈隆表示，首先，賴總統這次國防演說，是預定的「團結國家十講」的第四講。由於在政治上最敏感的大罷免期間，加上前三講辣度破表，就算這次國防演說爭議較少，還是有不少人，尤其是在野黨人，一聽軍人優先升等商務艙就反彈四起，但反彈有理嗎？不一定。

第二，世界各國對軍人禮遇措施，很平常。游盈隆表示，尤其是美國，對軍人禮遇可以說相當周到。大的制度性或政策性待遇先不提，小到機場與航空公司會給軍人優先登機或升等機會，職業棒球、籃球、美式足球比賽時常穿插向軍人致敬的環節，日常生活優惠包括商業折扣、餐廳用餐、國家公園免費入場等等。台灣為何不能效法？

游盈隆表示，第三，國軍今天所承擔任務之重是空前的。自2017年開始迄今，中共開始對台進行成群軍機軍艦繞台、擾台行動，還有多次大規模軍事實彈演習，台海似乎隨時都有可能爆發衝突或戰爭。

他說，台灣在巨大武統壓力下，國家安全每天都面臨嚴重威脅，國軍疲於奔命，時時刻刻都繃緊神經。當兩岸關係緊張，軍事衝突一觸即發，國人對國軍表達適度肯定與感激，照理說，不應該有爭議才對。否則，誰願意去從軍？

游盈隆表示，第四，去年此時，台灣民意基金會發表一項有關「國人對國家公務員的感覺」全國性民調。調查發現，20歲以上台灣人，高達6成6對軍人印象良好，2成6不覺得好；進一步比較發現，國人對7類公務員好感度，軍人排名第二，僅次於警察（71.1%）。一言以蔽之，台灣社會或民間對軍人是肯定的、喜歡的、感謝的。這是可喜的現象。

游盈隆表示，最後，在一般印象中，國防部很少推出讓國人喜愛的影音作品，尤其是短影音，去提升國軍整體形象。整體作風顯得很保守和封閉，和美軍完全不能比。我們的三軍統帥賴總統和國防部長顧立雄，在這方面應多下點功夫才對。