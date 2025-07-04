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【重磅快評】「我請客你埋單」 賴政府軍人優惠衝過頭

聯合報／ 主筆室
總統賴清德日前發話希望國籍航空公司，若登機後發現商務艙有空位，應提供軍人自動升等服務。近日又傳出經濟部動員餐飲業者，九三軍人節提供軍人用餐優惠。圖為桃園機場。中央社
總統賴清德日前發話希望國籍航空公司，若登機後發現商務艙有空位，應提供軍人自動升等服務。近日又傳出經濟部動員餐飲業者，九三軍人節提供軍人用餐優惠。圖為桃園機場。中央社

賴清德總統宣稱，要讓軍人搭機享受升等商務艙空位，行政院隨即表示，已請華航邀集同業協商。此舉果然再度引起熱議，但也和先前發言一樣反應負面居多：幾家民營業者不願表態，華航、長榮的工會第一時間批評，政府不可慷航空公司之慨。一般輿論多認為，最後還得公營色彩的華航出面埋單，但也只能象徵性為之。網路上甚至引發不少質疑，既然軍人搭飛機有望升等，離官兵生活更貼近的高鐵、台鐵，是否也該優惠？

事情熱度還沒結束，又傳出經濟部動員餐飲業者，九三軍人節提供軍人用餐優惠，而且必須價格打折，不能只送小菜打發。面對輿論批評，經濟部連忙宣稱只是徵詢沒有強迫，充分尊重業者意願。然而在公關上，顯然再度強化政府只顧自己扮演好人，「我請客你埋單」的印象。

賴總統的「台獨金孫」綽號，除了來自統獨立場，也因他一向好惡分明的性格，多堅持而少妥協，對於自認正義一方有無比信心。國族認同是個人價值觀，很難說誰比誰高明，但從近日一系列行為來看，賴總統對於「如何把自認正確的事情做對」，表現也大有問題。

3月21日總統利用視導松山機場駐軍，宣布軍人待遇調整，明顯是因應立院剛決議，將在野黨立委所提的加薪方案逕付二讀。如今立院通過修法，賴總統也已經簽署生效，但他在「團結十講」中提及軍人待遇，卻對此完全略而不提，似乎仍抱持期待：如果大罷免成功「打掉」多名藍營立委，仍有機會將之廢止。

至於軍人搭機優惠，國防部與交通部原本拋出，在國際航線登機門享有優先。然而隨即被質疑，官兵真正常搭的國內線反而不在其列；且搭乘國際線多半是旅遊，卻只有官兵本人可享優先，家人必須留在後面，根本是看得到吃不到。

質疑軍人搭機優惠宛如雞肋的聲音，總統顯然有聽到，但其相應動作卻又過猶不及：對航空公司來說，報到、登機之類優先，只是衍生性服務，不會影響成本與營收；但高階艙若有空位，當然要讓公司會員、購買全價票旅客優先升等，才能鞏固客戶的認同。政府要求讓軍人由經濟艙升格商務艙，就是實實在在逼航空公司付出成本。結果不僅引發航空業的爭議，更讓人聯想起台電近年嚴重虧損之類例子，再次顯示政府對公營企業的心態，不是經營而是剝削。

至於軍人節替官兵提供消費優惠，也非賴政府新舉。至遲在馬政府時代，諸如軍人之友社等社團，就已經推行有年。蔡政府時代，國安會為了替總統打造「軍人靠山」名號，更走訪包括連鎖速食店等高知名度業者。然而，各家業者能否談成，乃至優惠條件如何，事前都不宜走漏風聲，最後再將累積成果一併公布，才有最大宣傳效果。如今距離軍人節還有兩個月，而且剛一動作立刻消息曝光。不僅當下迎來新一波質疑，等到軍人節前夕公布時，也難免蒙上「政府打秋風」的負面陰影。

因此，賴政府真正最嚴重的問題，恐怕是糟到令人難以置信的執行能力。或許是自知其短，因此政府將重心用於推動對抗，朝野鬧得不可開交，就可以替一事無成找到藉口。大罷免投票顯然是總統期待「否極泰來」的轉捩點，然而如果大罷免成功，其自信是否將膨脹到難以想像？而就現實狀況來看，目前外界的評估，幾乎沒人認為大罷免足以讓民進黨轉為國會多數，換言之對賴清德而言，未來仍然要受制約，仍然無法享有蔡英文當年的從心所欲。這時候的賴總統，會不會在政黨關係與兩岸問題上，採取更冒進行為？進一步以「色厲」掩蓋「內荏」？

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