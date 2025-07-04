確認要餐飲業供軍人節優惠 黃國昌：民進黨濫權強索 食髓知味

為禮遇國軍，賴清德總統日前高喊優先升等商務艙，餐飲業者還接到經濟部商業發展署致電要求配合在軍人節前後提供優惠。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，其辦公室上午已向商業發展署確認，確有其事，「民進黨的濫權強索，竟然還能食髓知味？」

黃國昌表示，雖然賴清德本周二團結十講的第四講帶頭造謠，但讓台灣成為一個「軍愛民、民敬軍」的社會，政策方向上，他想沒有人會反對。但賴總統卻在政府未與航空業者完成溝通前，逕自宣布軍人搭機升等，「己願他力」的鴨霸行徑，旋即也引發業者的反彈。

黃國昌說，沒想到這種鴨霸行徑，竟然還不只針對航空業者，有媒體報導，餐飲業者接到經濟部商業發展署的電話，而他的辦公室早上已向商業發展署確認，確有其事，要求配合在軍人節前後提供優惠，讓業者怨聲載道，直呼太可惡。

黃國昌指出，其實民進黨政府幹這種事，早已不是第一次，公平會前委員洪財隆就曾在2022年7月公平會審議攸關廣大消費者權益的全聯併購大潤發案時，在審議會上對業者大剌剌地要求，全聯3年內每年要捐款3億，才會投贊成票，「強索捐款還指定用途包括自身所愛好的棋藝，非常惡劣。」

黃國昌表示，民進黨不但不當一回事，還繼續提名洪財隆，人事同意權審查時被戳破，迄今也沒有追究其違法責任，「擺出一副洪財隆是我們民進黨自己人，不然你想怎樣的嘴臉」，對洪財隆輕輕放下，正是民進黨敢一而再再而三濫權強索關鍵，此等掌握權力後的傲慢、鴨霸貪婪的行徑，必將遭致人民唾棄。