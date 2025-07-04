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賴清德喊軍人優先升等商務艙 民眾黨：總統請客、全民配合做功德

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨表示，賴總統高喊禮遇國軍，實際上卻是向企業一路「拗」到底。圖／聯合報系資料照片
民眾黨表示，賴總統高喊禮遇國軍，實際上卻是向企業一路「拗」到底。圖／聯合報系資料照片

為禮遇國軍，賴清德總統日前喊出，未來若航空公司商務艙有空位，應讓軍人優先升等。民眾黨表示，賴總統高喊禮遇國軍，實際上卻是向企業一路「拗」到底，搭機升等要配合、餐飲金額折扣也要配合，「簡直是總統請客，全民配合做功德。」

民眾黨表示，賴總統喊出讓軍人免費升等商務艙，卻根本沒有事先協調，航空業炸鍋，中華航空企業工會與長榮航空企業工會更發出聲明表示，支持照顧國軍政策，但反對國家將成本轉嫁企業和勞工。

民眾黨指出，接著換餐飲業被點名，多家餐飲業者收到經濟部函文，要在軍人用餐時提供折扣優惠，不能贈送料理，一定要是「金額折扣」，引爆業者怒火，痛罵「我們又不是國家的提款機！」、「成本誰來吸收？」、「這樣下去大家都撐不住！」、「實在是非常可惡」，軍人值得尊敬，但政府的責任，不該變成企業的困境、全民的負擔。

民眾黨說，過去不斷醜化軍警消的執政黨，立場突然轉向「愛軍挺國防」，卻依舊不改卸責本性；政策支票開出來，壓力全轉嫁到企業和人民，不但毫無制度支撐，更變相製造行政濫權與社會對立、掩飾執政無能。軍人的尊嚴，不該被寄託在航空公司的升等機位，也不該指望餐飲業者自掏腰包；真正該建立的，是穩定明確的國防戰略、合理透明的福利制度。

「今天用軍人當藉口、明天會是誰？」民眾黨表示，一個連基本政策成本都不願承擔的政府，當國家領導人讓國軍淪為政策宣傳的背板、讓產業成為執政無能的提款機，被踐踏的不只是軍人的尊嚴，更是整個國家的治理格局。

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