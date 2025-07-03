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軍人優惠變強制打折 餐飲業者證實「接到經部來電、函文」：太可惡

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
餐飲業示意圖。圖／AI生成
餐飲業示意圖。圖／AI生成

總統賴清德日前拋出，出示軍人身分證可以優先登機外，若商務艙有空位，可提供軍人自動升等服務，被批是慷業者之慨，而政府為討好軍人卻要業者買單的措施再添一樁，有餐飲業者爆料，接獲經濟部商發署連絡電話，要求配合相關政策給出軍人優惠，不能只是送料理而是一定要做金額折扣。

有餐飲業者證實，的確接到商發署函文，希望在9月2日至4日提供用餐優惠，因此旗下品牌只能提供9折的優惠。

餐飲業者表示，一般提供的優惠，都是針對所有顧客，不會因為身分不同而改變，而特定期間，則會瞄準部分客群進行優惠，例如玩姓名文字、身分證字號等行銷活動，創造話題性。

但業者不滿的說，要推動什麼優惠，都是業者主動決定，背後的成本、費用都要經過精算，現在為了討好特定族群，政府一句話就要業者配合辦理，實在是非常可惡，等於是要業者犧牲自己的利潤成本去兌現政府開的支票，如果接下來還要再去討好警察、消防員或是其他人，大家都吃不消。

經濟部 賴清德 軍人 餐飲業

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