【重磅快評】賴清德國防造謠 讓日本大哥哥看笑話

美國總統川普強勢要求全球盟友分攤軍費、提高國防預算，各國反應不同，台日表現也形成明顯對照。賴清德總統努力編列預算表態，並以「總統級造謠」向美國誣控在野刪凍國防預算史上最高；日本首相石破茂則強調，提高防衛費對國內生產毛額的占比，應由日本自行決定，不是聽憑外國要求。

賴清德那麼仰慕日本，但台日對比，表現怎麼差那麼大？

賴清德配合推動大罷免的「國家團結十講」，迄今每一講不是撕裂社會、揪內部敵人，就是製造謠言、散播假訊息。第四講「國防」，亦不例外；「總統級造謠」至少包括：今年國防預算遭立法院凍刪總額為史上最高，以及美國對台無償軍援可以買台灣自製武器等。

在美國無償軍援台灣部分，軍事專家指出，美國無償軍援包括提供庫存軍品的總統提撥授權，和提供購買美國軍品的外國軍事融資，都不是直接給台灣錢，更不會是提供金錢給台灣來購買台灣自製武器裝備。賴清德想要凸顯美國支持台灣，特別是製造美國力挺民進黨政府的印象，但已經脫離事實了。

賴清德知道美國「疑賴論」未消，因此更賣力表忠，並刻意拿在野黨作對照。賴清德誣指在野凍刪國防預算史上最高，實則今年僅刪約1%，是2018年以來最少的一次；國民黨也長期支持國防預算占GDP3%原則，並主動為軍人調薪。但賴清德造謠，除煽動大罷免民氣外，其實也是在向美國爸爸告洋狀。

在野黨支持國防，但監督預算，避免浪費貪瀆，天經地義。美國聽進賴清德多少讒言，不得而知，但美國在台協會台北處長谷立言卻說，「正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源」。谷立言對於藍白挺國防，顯然很有信心。

川普關稅戰開打以來，賴清德忙著跪舔在地猶嫌不夠，反而責怪在野黨腰不夠彎。相對的，日本雖然也面臨美國的關稅威脅與要求提高防衛費的壓力，最後會不會屈服仍待觀察，但迄今表現不俗。

川普批評日本不買美國米，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正、官房長官林芳正都表示，不考慮犧牲日本農業。

川普批評日本不買美國車，石破茂卻直接吐槽，指美國車體積巨大並採左駕設計，而且燃料效率低落，美國車在日本很難賣。

川普要求日本提高軍費到美國盟友的全球標準，也就是占GDP的5%，石破茂更稱，日本將自主決定此事，「完全不是外國說了就同意」。而日本目前還只計畫在2027年度將該防衛費比重增至GDP的2%。

看看蔡英文強迫台灣民眾吃了幾年的美國萊豬，看看賴清德率先跪舔還造謠向美國告在野黨洋狀，別再讓日本「大哥哥」笑話吧！