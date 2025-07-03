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賴總統拋軍人搭機升等商務艙 民眾黨批慷他人之慨人民埋單

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

賴清德總統前天發表團結第四講，談及軍人搭機若有空位，自動升等商務艙。民眾黨今天表示，民進黨阻擋軍人加薪，如今突襲宣布升等商務艙，如此雙標如何讓國軍信服，國防戰略的核心從來不是提升福利，原來是總統請客人民埋單，「花別人的錢慷自己的慨」。

民眾黨稍早在臉書以「擋軍人加薪後又一力作」發文指出，賴總統喊話軍人免費升等商務艙，原來是總統請客人民埋單，「花別人的錢慷自己的慨」，也許是民進黨帶頭阻擋軍人加薪，軍人士氣與社會聲望直直落，賴總統才會做出如此突發奇想。

民眾黨說，此話一出社會譁然，航空業者根本沒有接到通知，基本配套通通不知道，難道要民間業者自行吸收費用，諷刺的是在野黨先前推動軍人加薪，民進黨立委全部反對聲稱違憲，揚言大罷免成功後就要撤回，面對在野黨提出普發現金、紓困民生的具體政策，賴總統卻又說人民不需要。

民眾黨質疑，賴清德口口聲聲呼籲朝野齊心、全力支持國防預算，但是卻持續打壓不同立場、激化社會對立，如此說一套做一套的雙標，如何獲得國軍信服與人民信任，「到底喊出這項政策可以實質提升士氣、挽救國安，還是只是一個『看起來有做事』的宣傳？」

民眾黨表示，美國重視軍人的「社會尊榮」與「感恩文化」，不少航空公司都會提供現役軍人優先登機，或者提供行李費用減免等禮遇措施，不過這些尊重措施都是企業自主，而非國家在沒有溝通下強制介入，軍人的尊榮不該寄託在航空公司剩下的空位上，而是國家給得起的制度保障，還有社會給得出的尊敬。

民眾黨說明，國防戰略的核心從來不只是提升福利，當前部隊編現比嚴重失衡，年輕人卻步的關鍵在於對兩岸政策，其背後隱含風險與未來前景的憂慮，還有民進黨過去長期對於軍警消的醜化，如今執政黨偏差至極的激化對立、獵巫公審，政治氛圍日益緊繃，更讓台海局勢陷入高度不確定。

民眾黨強調，除了繼續關注軍警消權益，民眾黨也正在著手規劃「全民國防」論壇講座，預計從制度、兵推到戰略，共同正視國防的真正挑戰。

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